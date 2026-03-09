Estudiantes de Ingeniería de Caminos de la Universidad de Burgos, cuartos en el concurso nacional de puentes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El equipo representante Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, única Escuela de Ingenieros de Caminos de la comunidad de Castilla y León, ha logrado un meritorio cuarto puesto en el III Concurso Nacional de Puentes “Agustín de Betancourt”, celebrado el pasado sábado en la Universitat Politècnica de València.

Esta competición académica ha reunido en su tercera edición a 13 escuelas de ingeniería de caminos de diferentes universidades públicas de España con el objetivo de poner a prueba los conocimientos del alumnado en el diseño estructural y la construcción de un puente a escala, empleando materiales básicos como madera y cables de acero.

El equipo burgalés obtuvo 57,80 puntos en total, tras la evaluación del diseño del puente, la memoria técnica, la presentación del proyecto y su comportamiento en las pruebas de carga. Con esta puntuación, el equipo de la UBU terminó en cuarta posición, muy cerca del podio y a poca distancia de los tres primeros clasificados. La delegación de la Universidad Politécnica de Cartagena consiguió el primero puesto, con 60,60 puntos, mientras que los equipos de la Universidad de Granada y de la Escuela Politécnica de Madrid lograron el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Eva Cartagena, Pedro Jesús Pérez, Asier Marín y Marco Usón, conformaron la representación burgalesa, para quienes la participación en el concurso ha supuesto una experiencia académica y personal especialmente enriquecedora. Durante varios meses han trabajado en el diseño, cálculo y construcción del modelo de puente, poniendo en práctica conocimientos de ingeniería estructural y desarrollando habilidades de trabajo en equipo, organización y resolución de problemas.

En el concurso destacó el excelente desempeño del equipo de Burgos en la presentación oral del proyecto, apartado en el que consiguió la segunda mejor calificación del concurso, demostrando no solo solvencia técnica en el diseño del puente, sino también una notable capacidad de comunicación y defensa del proyecto ante el jurado.

Durante la competición, los estudiantes estuvieron acompañados y tutorizados por el catedrático de puentes Miguel Ángel Vicente Cabrera, quien guio y asesoró al equipo a lo largo de todo el proceso de preparación del proyecto. Asimismo, el equipo ha contado con el patrocinio de la empresa constructora Collosa, cuyo apoyo ha contribuido a hacer posible la participación de los estudiantes en este certamen nacional.

Este resultado consolida la presencia de la Universidad de Burgos en una competición que promueve la innovación, la colaboración y la aplicación práctica de los conocimientos de ingeniería estructural, además de evidenciar el alto nivel de formación que ofrece la Escuela Politécnica Superior de Burgos. Un cuarto puesto que demuestra la capacidad del equipo burgalés para competir con algunas de las escuelas de ingeniería más consolidadas de España.