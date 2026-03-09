Un herido al chocar dos furgonetas en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamadas a las 09.18 horas en la que se informaba de la colisión entre dos furgonetas en la calle Alcalde Fernando Dancausa, 6.

En el aviso se solicita asistencia para uno de los conductores, un varón de unos 30 años, que está consciente.

El 1-1-2 avisó a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia, así como a la Policía Nacional.