Un herido en un accidente en la AP-1 en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una persona resultó herida en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía varias llamadas a las 15.05 horas que informaban de un accidente en el km 4 de la AP-1 sentido Burgos, en un principio se informaba de que en el término municipal de Burgos, aunque posteriormente se indicaba que era en el término municipal de Orbaneja Riopico.

Explican los alertantes que se trata de un accidente entre un camión y una furgoneta y que hay una persona atrapada. El 1-1-2 traslada aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a Policía Local y a Policia Nacional, así como a los Bomberos de Burgos, y a Emergencias sanitarias-Sacyl que envía un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico.

Por otro lado, minutos después, el conductor de un patinete resultaba herido en un accidente. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 15.13 horas por parte de Policía Local de Burgos que informa de un accidente en la calle Vitoria, a la altura de la rotonda con Alcalde Martín Cobos.

Se trata de un accidente entre un turismo y un patinete. El 1-1-2 traslada aviso a Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que envía una ambulancia para atender al conductor del patinete, un varón de unos 45 años.