Estudiantes de Ingeniería de la Salud se acercan a la dislexia

Los estudiantes de la asignatura Sistemas electrónicos de ayuda a la discapacidad, del curso 3º de la titulación de Ingeniería de la Salud, han recibido una charla sobre la dislexia impartida por María Suárez, trabajadora social de la asociación Dislexia Burgos. En ella se han abordado las características de la dislexia, así como las principales dificultades de aprendizaje que suponen.

La asignatura, impartida por el profesor Pedro Sánchez Ortega, tiene como objetivo formar a los alumnos y alumnas para la aplicación de los sistemas electrónicos en un enfoque de diseño para todos, dentro de la tecnología asistencial y apoyado en las ayudas técnicas para todos. En este marco de formación en la implementación de soluciones técnicas en las dificultades de aprendizaje, como por ejemplo aplicaciones de las posibilidades de la electrónica o las nuevas tecnologías, es necesario conocer la realidad de las distintas problemáticas de las personas y, de este modo, esta actividad ha permitido conocer la realidad de la asociación y de las personas que la integran, permitiendo así un acercamiento del alumnado a este colectivo.

Dislexia

La dislexia es un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta principalmente a la lectoescritura, es decir, a la habilidad de leer y escribir. Se caracteriza por la dificultad en la lectura debido a problemas para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras, y no se debe a problemas intelectuales, de audición o de vista. Los síntomas pueden variar en gravedad, pero suelen manifestarse claramente cuando el menor comienza a aprender a leer. Algunos signos comunes incluyen problemas para procesar y comprender lo que se escucha, dificultad para encontrar la palabra correcta o formular una respuesta a una pregunta, problemas para recordar secuencias de cosas y dificultad para ver (y, ocasionalmente, escuchar) similitudes y diferencias entre letras y palabras.

Como señala Sánchez Ortega, “aunque tiene que quedar claro que la dislexia no tiene cura, la evaluación y la intervención tempranas pueden dar excelentes resultados”.