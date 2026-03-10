El recinto sociosanitario de la Cofradía de la Concepción eleva su coste a 12 millones

Así luce desde el paseo del Empecinado el exterior de la parcela, vacía desde 2024, a la espera de sus nuevos ‘ocupantes’.SANTI OTERO

El complejo sociosanitario proyectado por la Cofradía de la Concepción entre la calle José Luis Santamaría y el paseo del Empecinado, en la parcela ocupada antaño por la residencia de las Adoratrices, elevará su coste total hasta los 12 millones de euros. Las obras podrían comenzar en breve tras retrasarse a causa de problemas detectados en el subsuelo del terreno, ya solventados. Así lo explica Fernando Saiz, responsable de la agrupación impulsora de la iniciativa que aspira a levantar en este céntrico espacio (si nada más se tuerce) una residencia para personas mayores y un centro de investigación biomédica.

Además, la Cofradía de la Concepción contempla vender una parte de la parcela en cuestión para levantar un bloque de viviendas, lo que permitiría compensar el encarecimiento del proyecto. Y es que, cabe recordar, el gasto contemplado inicialmente, allá por 2017, rondaba los 4,5 millones. La irrupción de la pandemia y posteriores crisis -con efecto directo en el precio de los materiales- han triplicado ese presupuesto en menos de una década.

Superada la demora alimentada (tras la demolición de las antiguas dependencias en 2024) por la aparición de restos de antiguas edificaciones y bolsas de agua derivadas de usos previos del solar, los trabajos arrancarán de forma «inminente», avanza Saiz, para recordar que el periodo estimado de ejecución es de 18 meses.

La entidad que preside concentrará sus esfuerzos en el espacio de investigación biosanitaria, mientras que el grupo empresarial Ballesol, especializado en la gestión de residencias de mayores, asumirá la construcción de estas dependencias, mediante un acuerdo de cesión del derecho de superficie, y su posterior explotación.

El segundo pilar del proyecto es la creación del mencionado centro de investigación, que se enfocará principalmente en el ámbito oncológico y, según asegura Saiz, aspira a convertirse en un espacio de colaboración científica con instituciones especializadas en el ámbito sanitario. En este sentido, «ya se han establecido contactos y acuerdos con diversas entidades», precisa el portavoz de la Cofradía de la Concepción. Entre ellas se encuentra el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra, con el que existe un convenio de colaboración a la espera de poder hacerse efectivo, así como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que podría participar en el desarrollo científico del futuro centro, tal y como indicó la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega Paíno, al conocer la iniciativa.

Además, los impulsores del proyecto mantienen contacto con investigadores y universidades nacionales e internacionales con el objetivo de incorporar otras líneas de trabajo y colaboración.

«Por ejemplo, estamos estudiando la posibilidad de crear un pequeño centro de datos orientado a la inteligencia artificial aplicada a la medicina», apunta Saiz. La idea sería habilitar este espacio dentro del propio complejo y mantener colaboración con otras instituciones académicas especializadas, entre ellas la futura facultad de Medicina que impulsa la Universidad de Deusto en Bilbao, con la que ya han mantenido contactos preliminares. En ese planteamiento encajaría también el uso de la planta baja del futuro edificio de viviendas, «unas doce o quince», estima el representante de la Cofradía de la Concepción. La entidad prevé vender el terreno destinado a ese bloque residencial «al mejor postor».

De materializarse por fin las intenciones de la organización benéfica, en particular las vinculadas a la biomedicina, «los resultados reportarán beneficios a la ciudad y más allá», destaca Saiz, pues cualquier avance redundaría en mejorar diagnósticos, tratamientos y calidad de vida de millones de personas afectadas por patologías oncológicas.