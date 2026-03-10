Las tablas como punto de encuentro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Principal volverá a convertirse en punto de encuentro para las artes escénicas con la celebración de una nueva edición del Ciclo de Teatro Joven, que se desarrollará del 13 al 28 de marzo con cuatro propuestas aderezadas con danza, música y humor. La iniciativa está organizada por el Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de la Red de Teatros de Castilla y León.

La vigésimo cuarta edición de esta más que consolidada cita reunirá a compañías de diferentes procedencias (locales, regionales y nacionales) que ofrecerán al público miradas contemporáneas y temáticas diversas. El ciclo mantiene así su vocación de "acercar las artes escénicas a un público amplio, tanto a quienes se acercan por primera vez al teatro como a los espectadores que cada año respaldan una programación que en numerosas ediciones ha llenado el Teatro Principal, como lo hizo antaño en el Clunia", según destaca el programa que ya luce en las páginas web de las entidades promotoras.

El ciclo se abrirá el viernes 13 de marzo a las 20.30 horas con la compañía burgalesa Las Pituister y su espectáculo 'Cultivadas'. La propuesta, a medio camino entre el teatro y el clown, plantea una comedia ambientada en un peculiar laboratorio dedicado a erradicar pensamientos contaminados. A través del humor, la obra propone un recorrido por la historia del feminismo desde la mirada de las mujeres.

Ron Lalá se encargará de poner el broche, el 28 de marzo, con 'La Desconquista'.DAVID RUIZ

La danza tomará el relevo el sábado 14 de marzo, también a las 20.30 horas, con CaraB Danza y su montaje 'Pasado, presente y futuro'. La pieza recorre las emociones y experiencias acumuladas por la compañía a lo largo de más de una década de trayectoria, abordando las dificultades del pasado, los retos del presente y las expectativas del futuro mediante el lenguaje coreográfico que ha consolidado a la formación en el panorama escénico nacional.

La programación continuará el sábado 21 de marzo con Rayuela Producciones Teatrales, que presentará una versión contemporánea de 'El sueño de una noche de verano' de William Shakespeare. La adaptación sitúa la acción en un aeropuerto y traslada el universo del dramaturgo inglés a la actualidad en una comedia de enredos amorosos y situaciones inesperadas.

La iniciativa se despide el sábado 28 de marzo, coincidiendo con las celebraciones del Día Mundial del Teatro, con la compañía Ron Lalá y su espectáculo musical 'La Desconquista', una comedia en verso con música en directo que parodia el descubrimiento de América a través del humor, el ritmo escénico y el estilo característico del grupo.

Las entradas tienen un precio de 10 euros, más comisión en el caso de la venta por internet, y pueden adquirirse tanto online como en las taquillas habituales.