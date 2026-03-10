Rotundo éxito de 'Raíces Enológicas' en su primera edición

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La tradición vitivinícola de la provincia de Burgos fue el hilo conductor de la primera edición de 'Raíces Enológicas', un evento gastronómico impulsado por Fundación Caja Rural que nace con el objetivo de ser un referente dentro del panorama cultural y de ocio de Burgos.

Diego González y Laura Rodríguez, de Tiempos Líquidos Wine Room, dos de los mejores sumilleres del país, fueron los encargados de dirigir en la sala de las columnas del Hotel Palacio de los Blasones las dos jornadas de catas con maridaje a las que asistieron cerca de 200 personas que agotaron en apenas tres días las entradas del evento.

De esta manera, los asistentes pudieron disfrutar cada uno de los días de seis vinos burgaleses acompañados de pequeños bocados pensados para complementar y potenciar las características propias de cada uno de ellos.

Con las Denominaciones de Origen Ribera del Duero y Arlanza en el foco, el evento de Fundación Caja Rural puso en valor la riqueza enológica de la provincia de Burgos y el trabajo diario que supone conseguir vinos de alta calidad y excelencia. Precisamente de la mano de los enólogos de las 12 bodegas protagonistas, el público burgalés pudo conocer las singularidades de cada una de ellas, así como las principales características de unos vinos que están desde hace años entre los más valorados en certámenes internacionales del sector.

Fundación Caja Rural trabaja ya en la segunda edición de esta cita dando continuidad así a un evento que responde a uno de sus principales objetivos, dar altavoz a proyectos que suponen un motor económico y social en el entorno en el que se desarrollan.