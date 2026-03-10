Siete corales anticipan la Semana Santa en el ciclo ‘Música de Pasión’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La música sacra resonará en los próximos días como anticipo de la Semana Santa. El ciclo 'Música de Pasión' tendrá la 'culpa'. De su mano, hasta siete corales locales cantarán en otros tantos templos de la ciudad entre el 12 y el 29 de marzo, con entrada libre hasta completar el aforo.

La iniciativa, organizada por la Federación Coral Burgalesa en colaboración con el Ayuntamiento, alcanza este año su quinta edición y tiene como objetivo acercar al público el repertorio coral de carácter sacro en un contexto especialmente significativo como es el periodo previo a la Semana Santa. Las agrupaciones participantes interpretarán obras de diferentes épocas y estilos que forman parte del patrimonio musical religioso y que ocupan un lugar destacado en la historia de la creación musical.

El ciclo arranca esta misma semana. El jueves 12 de marzo a las 20.15 horas en la iglesia de Santa Águeda actuará la Coral de Cámara San Esteban, dirigida por César Zumel, que interpretará un repertorio con obras del Archivo de la Catedral de Burgos, Pedro María de la Iglesia, Tomás Luis de Victoria, Ludwig van Beethoven y otros compositores.

Al día siguiente, el viernes 13 de marzo, la Coral Niño Jesús, bajo la dirección de Ignacio Díez, ofrecerá el segundo concierto del programa, a las 20.15 horas en la iglesia de San Cosme y San Damián, con piezas compuestas, transcritas o arregladas por Federico Olmeda, Ángel Portal, Josquin des Prés y Anton Bruckner, entre otros autores.

'Música de Pasión' continuará el 19 de marzo con el concierto del Orfeón Burgalés Juvenil, dirigido por Ana Isabel Ayala, en la iglesia de San José Obrero. Al día siguiente, 20 de marzo, actuará la Coral de Cámara Vadillos, dirigida por Raquel Rodríguez, en la iglesia de San Martín de Porres.

La programación seguirá el 21 de marzo con la Coral Canticorum de Jesús-María, bajo la dirección de Begoña García, en la iglesia de San Gil Abad. El 28 de marzo la Coral Liceo Castilla, dirigida por Isidro Rodríguez Llorente, actuará en la iglesia del Hermano San Rafael, mientras que el 29 de marzo el concierto de la Coral Polifónica del IES Pintor Luis Sáez, dirigida por David Tomé, en la iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal, remata el listado.

La Federación Coral Burgalesa, fundada en 2004, agrupa actualmente a 25 corales de la capital y la provincia, integradas por más de 800 coralistas. A lo largo de su trayectoria ha impulsado numerosas actividades formativas y musicales y ha participado en proyectos culturales de relevancia en la ciudad, además de colaborar regularmente con el Ayuntamiento de Burgos en iniciativas como el ciclo coral de Navidad o diversas actividades vinculadas a las fiestas de la ciudad.