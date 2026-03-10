La IA aplicada a la industria centra el nuevo programa de la Universidad Isabel I y el ITCL

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad Isabel I y el ITCL Centro Tecnológico han puesto en marcha el Programa Universitario en Inteligencia Artificial para la Industria Conectada, una formación especializada orientada a trasladar la IA y otras tecnologías de la Industria 4.0 al entorno industrial real. La iniciativa, presentada en Burgos, nace del convenio de colaboración entre ambas entidades y busca reforzar la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada al tejido empresarial.

El programa plantea un enfoque eminentemente práctico, centrado en que los profesionales puedan aplicar mejoras concretas en sus compañías. La formación aborda de manera integrada ámbitos como la automatización, el Internet de las Cosas, el análisis de datos, la robótica, la realidad virtual y aumentada, el mantenimiento predictivo y el uso de inteligencia artificial generativa para documentación técnica y desarrollo de proyectos. El objetivo es que el alumnado adquiera una visión global del ecosistema productivo conectado y pueda convertir los datos industriales en información útil para mejorar la eficiencia, la calidad y la competitividad.

Según destacan la Universidad Isabel I y el ITCL, el claustro está formado por profesionales en activo con experiencia docente y conocimiento directo de las necesidades actuales de la industria. La metodología se apoya en la resolución de casos reales, la mentorización técnica personalizada y un proyecto final enfocado a su aplicación directa en la empresa.

La formación está dirigida a ingenieros, responsables de operaciones, técnicos en automatización, analistas de datos y perfiles ligados a la transformación digital que quieran actualizar o ampliar sus competencias. Al finalizar, los participantes obtendrán un título propio de la Universidad Isabel I en un ámbito con creciente demanda dentro de la industria conectada.