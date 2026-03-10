Un mensaje de seguridad vial de «gran impacto»

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Road Show de seguridad vial, el espectáculo visual que cuenta con los testimonios reales de los profesionales vinculados a la seguridad vial, desde policías locales, bomberos, pasando por los sanitarios, y hasta las víctimas, es ya desde hace años un referente como herramienta de concienciación entre los más jóvenes sobre las consecuencias de un accidente de tráfico.

Son ya 23 años desde que se puso en marcha esta experiencia que ha recorrido toda España y por el extranjero, «hemos recorrido 27 países», recuerda Carlos Jiménez, inspector de la Policía Local de Burgos, y encargado de la organización de la iniciativa en Castilla y León, como miembro de la Asociación y Academia de Policías por la Seguridad Vial).Proyecto que impulsan en colaboración con la Asociación Española de Lesionados Medulares.

Como explica Jiménez se trata de una «actividad de educación y seguridad vial para jóvenes, jóvenes conductores y futuros conductores». El salón de actos del centro Diego Porcelos fue el escenario de esta iniciativa de educación vial que tiene un «gran impacto» entre los estudiantes, en este caso de 2º de Bachillerato, cuando están cerca de poder sacarse el carné de conducir. El espectáculo es como una representación teatral, pero con intérpretes reales, que conocen muy bien qué es un accidente de tráfico y sus consecuencias, una concienciación sobre la «conducción, el alcohol y las drogas».

Delante de los alumnos pasará un DJ, un joven conductor, ambos actores, y, estos todos profesionales y personas reales, un policía local, un bombero, un sanitario de ambulancia, un médico, una lesionada medular y la madre de una víctima de accidente.

Los primeros que salen al escenario son un dos actores, un que representa a una DJ y otro que desempeña el papel de un joven conductor que, con una copa en la mano, le cuenta al DJ que va a salir con unos amigos, que va a coger el coche y que se van a ir de fiesta, pese a que el otro personaje sobre el escenario le dice que no conduzca si va a consumir alcohol. Lo que viene a continuación es la proyección de un vídeo y la aparición de profesionales que intervienen en un accidente de tráfico.

El valor de estos testimonios es que «son profesionales reales que han estado en accidentes y que van a explicar las consecuencias, les van a explicar no sólo las consecuencias también la implicación de que el profesional es un profesional pero también es humano».

Cada uno de los profesionales que sube al escenario cuenta su experiencia profesional, lo que se encuentran cuando llegan a un accidente de tráfico y ven que entre las víctimas hay jóvenes. Cómo, en el caso de un policía local, a veces ese accidente termina en muerte y debe comunicárselo a sus seres queridos. O el relato del bombero que debe acudir a un siniestro con personas atrapadas y es consciente de la importancia del tiempo en esos momentos.

Entre los relatos que se transmiten a los alumnos llama la atención el que ofrece la víctima de un accidente, que narra en primera persona una experiencia que marca de por vida. También es muy emotivo, y aleccionador, el testimonio que transmite una madre de una víctima de accidente a través de un vídeo. La actividad se cierra con el DJ en el que señala cuáles han sido los resultados de una fiesta en la que el coche nunca debió formar parte.

Jiménez destaca que cuando acaban el Road Show realizan encuestas a los jóvenes que han acudido y da fe de que «no se les borra porque esto es una actividad, un espectáculo de mucho impacto». Encuestas que en algunos han repetido dos años más tarde con alumnos que acudieron a la iniciativa y que recuerda que les «ha dejado huella», por lo que el mensaje y la concienciación han calado.