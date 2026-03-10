APT reanuda la producción en Burgos tras un acuerdo que pone fin a la huelga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La plantilla de APT en Burgos volvió este martes al trabajo después de que la dirección de la empresa y los sindicatos alcanzaran un acuerdo que puso fin a la huelga iniciada el lunes 9 de marzo. La actividad en la planta se reanudó con normalidad desde las 10.00 horas, una vez cerrado un pacto que ambas partes ven como un paso para recuperar estabilidad en un momento de incertidumbre para el sector de la automoción.

El acuerdo establece un marco de tres años y se suma a las condiciones ya reguladas en el Convenio Provincial del Metal de Burgos, al que sigue adscrita la plantilla de APT. La negociación había cobrado forma en los días previos, especialmente a partir de la reunión mantenida el 5 de marzo, cuando la empresa y los sindicatos abordaron la propuesta planteada y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una salida pactada al conflicto.

La jornada de huelga había situado el foco sobre la situación de la factoría burgalesa, en un contexto en el que el empleo industrial vinculado al automóvil sigue condicionado por la evolución del mercado y por la necesidad de asegurar carga de trabajo a medio plazo. El entendimiento alcanzado permitió cerrar el conflicto y devolver la actividad a la planta apenas un día después del inicio del paro.

Tanto la empresa como los sindicatos valoraron el acuerdo como un primer movimiento para dar estabilidad al empleo en un entorno especialmente sensible a los cambios del mercado. La compañía reiteró además su compromiso con la búsqueda de proyectos industriales que permitan reforzar el futuro de las instalaciones burgalesas, reabiertas en 2023 y vinculadas a una inversión superior a los 12 millones de euros en el proyecto de sistemas ADAS.

APT, empresa perteneciente al Grupo Cropu en Burgos, está especializada en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de componentes metálicos para la industria de la automoción. Entre sus producciones figuran piezas para sistemas de frenado, aire acondicionado y componentes de inyección de zamak, dentro de una actividad ligada a uno de los sectores industriales con mayor peso en la provincia.

La resolución del conflicto devuelve así la normalidad a la factoría y abre una nueva etapa en la que el objetivo inmediato pasa por consolidar la actividad y sostener el empleo en una planta que busca afianzar su recorrido dentro del proceso de transformación que vive la industria del automóvil.