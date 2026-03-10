Florbú se alía con Lacasa para lanzar sus mini galletas con chocolate negro

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Flor Burgalesa ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento con su entrada en el segmento de galletas bañadas en chocolate, una nueva línea de producto que desarrolla junto a Chocolates Lacasa. La empresa burgalesa, considerada el tercer fabricante español de galletas, amplía así su catálogo con una apuesta que busca responder a los cambios en los hábitos de consumo y reforzar su presencia en categorías de mayor valor añadido.

El primer movimiento de esta nueva etapa llegará con el lanzamiento de mini galletas bañadas en chocolate negro en dos variedades muy reconocibles para el consumidor, mini cookies y mini digestive. La propuesta está orientada al consumo en formato snacking y se presentará en bolsitas de 80 gramos, en un tamaño pensado para facilitar un consumo más práctico y ajustado a las nuevas demandas del mercado.

Uno de los rasgos con los que la compañía quiere diferenciar este lanzamiento es la ausencia de azúcares añadidos. La novedad se integra así en la trayectoria de una firma que ha construido buena parte de su identidad alrededor de las galletas saludables y de una adaptación constante a un consumidor cada vez más atento a la composición de los productos y a los equilibrios entre sabor y perfil nutricional.

La operación se apoya además en una alianza con Chocolates Lacasa, una de las marcas históricas del sector chocolatero en España. El acuerdo de cobranding une la especialización de Florbú en galletería con la experiencia de Lacasa en la elaboración de chocolate y da lugar a un producto que combina la base de galleta con cobertura de chocolate negro dentro de una categoría en la que la empresa burgalesa no estaba presente hasta ahora.

Con este movimiento, La Flor Burgalesa refuerza su estrategia de diversificación y abre una nueva etapa dentro de un recorrido empresarial de más de siete décadas ligado a una familia de tradición galletera. La compañía plantea esta incorporación como una evolución natural de su catálogo, con la vista puesta tanto en el mercado nacional como en su proyección exterior, en un contexto en el que la innovación y la capacidad de ajustar la oferta resultan determinantes para competir.

La entrada en las galletas bañadas en chocolate supone, en ese sentido, algo más que un lanzamiento puntual. Para la firma burgalesa representa la apertura de una nueva categoría de producto y una forma de ampliar sus opciones de crecimiento sin desligarse del posicionamiento que ha ido consolidando en los últimos años. La alianza con Lacasa sirve además para respaldar esta expansión con el apoyo de una marca reconocida y con experiencia en un segmento complementario.

La empresa incorpora así una referencia con la que busca ganar presencia en un espacio de consumo cada vez más vinculado a formatos cómodos, porciones ajustadas y productos capaces de adaptarse a un público que reclama novedades, pero también una formulación coherente con sus preferencias de compra.