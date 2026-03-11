Detenido en Burgos por orinar junto a la barra y beberse las consumiciones de clientes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local han detenido a cuatro personas como presuntos autores de diferentes delitos; en concreto, de un delito de hurto, desobediencia grave y agresión; otro de los arrestados se encontraba con una orden vigente de arresto y el último fue detenido por una agresión dentro del ámbito familiar.

Las dos primeras detenciones tuvieron lugar el pasado sábado 7 de marzo, cuando a las 09:30 horas se recibió un aviso del 112 en el que se informaba de que tres hombres acababan de cometer un hurto en un establecimiento de alimentación de la calle José María Codón y que uno de ellos circulaba en patinete eléctrico.

Agentes de la Policía Local se personaron de inmediato en el lugar, localizando en la avenida de Castilla y León a un joven que circulaba con un vehículo de movilidad personal y que coincidía con la descripción aportada por los testigos.

Se pudo comprobar que pesaba sobre él una orden vigente de detención dictada por la Brigada provincial de Policía judicial de Comisaría de Burgos, por lo que tras la lectura de derechos se procedió a su detención.

Tras las pesquisas realizadas por los agentes y dado que la cuantía de los productos sustraídos superaba los 800 euros, se procedió a realizar una segunda detención de un hombre de 33 años implicado directamente en la comisión del hurto.

La tercera detención de un hombre de 55 años tuvo lugar ese mismo sábado 7 de marzo sobre las 18:50 horas en una vivienda de la calle Alejandro Yagüe en coordinación con agentes de la Policía Nacional y motivada por una agresión englobada dentro de los malos tratos en el ámbito familiar.

La última detención se produjo pasadas las 21:00 horas del domingo 8 de marzo en un establecimiento de hostelería de la plaza de Roma, tras recibir un aviso en el que se informaba de que un hombre se encontraba molestando y generando altercado.

De inmediato agentes de la Unidad de Respuesta Rápida de la Policía Local acudieron a dar respuesta al aviso del 112, observando cómo este hombre de 30 años, al percibir la presencia policial, se introducía en el aseo femenino.

Según manifestaron los testigos y personas agraviadas que se encontraban en el establecimiento, este hombre había orinado en el interior junto a la barra y se había bebido varias consumiciones de algunos clientes.

Tras insistir en reiteradas ocasiones, finalmente accedió a salir del baño con una actitud agresiva y desafiante, de continua negativa a la identificación que culminó con una agresión a uno de los agentes, sin consecuencias graves para él, pero que fueron constitutivas de un presunto delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

En el proceso de detención este hombre opuso gran resistencia a la misma, ingresando finalmente en calabozos y quedando a disposición judicial.