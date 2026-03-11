Ibercaja firma con Adesbur un acuerdo con ventajas financieras para las estaciones de servicio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ibercaja ha cerrado una vía de colaboración con Adesbur para ofrecer a los empresarios de estaciones de servicio de Burgos un acceso más ventajoso a distintos productos y servicios bancarios. El acuerdo, firmado por el presidente de la asociación, Jesús Sadornil Castrillo, y el director provincial de Ibercaja en Burgos, Javier González Moreno, busca dar respuesta a necesidades muy ligadas a la gestión diaria del sector.

La alianza permitirá a los asociados de Adesbur disponer de soluciones financieras en condiciones preferentes, con propuestas pensadas para la actividad profesional y también para el ámbito personal. La intención es poner sobre la mesa herramientas útiles para un colectivo que necesita operativas ágiles, financiación adaptada y servicios que faciliten la gestión bancaria en su día a día.

Dentro de ese marco se incluyen ventajas concretas en cuentas profesionales, medios de pago, financiación y servicios de gestión, además de otros instrumentos destinados a respaldar la actividad económica de los empresarios integrados en la asociación. El convenio refuerza así la relación entre la entidad financiera y el tejido empresarial vinculado a las estaciones de servicio de la provincia.

Desde el entorno de Adesbur, la firma de este tipo de acuerdos se interpreta como una fórmula para ampliar el apoyo a sus asociados y abrir nuevas opciones que contribuyan al desarrollo de su trabajo. La colaboración con Ibercaja se enmarca, en este sentido, en una línea de medidas orientadas a mejorar las condiciones con las que los profesionales afrontan su actividad.