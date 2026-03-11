Herido el conductor de un patinete tras chocar con un coche en Burgos
El accidente se registró en la calle Vitoria
El conductor de un patinete ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 20.26 horas en la que se informa de una colisión entre un turismo y un patinete, en la calle Vitoria, 9.
En el aviso se solicita asistencia para el conductor del patinete, un varón de 45 años, que está herido y consciente. El centro de emergencias avisa a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar, así como a la Policía Nacional.