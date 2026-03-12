Feijoo hace campaña en el mercado norte y se suma al minuto de silencio por el crimen de Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, se sumó hoy jueves a la caravana electoral del PP de Castilla y León en Burgos donde participará esta tarde en un acto público en Villarcayo, además de participar en un minuto de silencio por el crimen de Miranda, donde se congregaron varios cargos del PSOE para arropar a la alcaldesa, Aitana Hernando, incluyendo la ministra de Igualdad, la vallisoletana Ana Redondo.

Antes de sumarse al acto de repulsa por el crimen machista de Miranda, el líder de los populares hizo escala en Burgos donde realizó un recorrido con miembros de la candidatura burgalesa a las elecciones autonómicas del 15-M que le llevó a hacer campaña en el mercado norte de la capital burgalesa.

Feijoo acudió a conocer el mercado provisional instalado en la plaza de España a la espera de la construcción del nuevo mercado norte y lo hizo acompañado en primer lugar por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien actuó de anfitriona de su jefe de filas.

A mayores, acompañaron a Alberto Núñez Feijoo la cabeza de lista del PP por Burgos a los comicios autonómicos, Marta Arroyo, junto al número 2 de la lista, el consejero de Sanidad en funciones Alejandro Vázquez. El presidente del PP de Burgos y de la Diputación Provincial, Borja Suárez, se sumó también a este paseo de Feijoo por Burgos junto al expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, quien mantiene una gran relación personal con el político gallego, y el exalcalde Juan Carlos Aparicio, entre otros cargos públicos.

El líder del PP se interesó por el mercado y la marcha de los negocios con cuyos propietarios y trabajadores conversó durante unos minutos en su recorrido por el mercado provisional, donde se fotografió con el personal del mercado.

Posteriormente, Feijoo se desplazó junto a los cargos públicos burgaleses y los miembros de la candidatura del PP por Burgos a la plaza mayor donde estaba convocado un minuto de silencio frente a la Casa Consistorial en recuerdo de las tres mujeres asesinadas ayer en Miranda de Ebro en un incendio provocado.

Esta convocatoria se repitió en varios puntos de la geografía burgalesa, en especial en Miranda de Ebro donde a las 12:00h se ha guardado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento en repulsa de la violencia machista y del caso de asesinato que ha contado con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando.