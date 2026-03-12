Sira Rego advierte que el “negacionismo machista” hace que se recorten servicios a mujeres que están en situaciones vulnerables

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, advirtió hoy que el “negacionismo machista” hace que se recorten servicios que atienden a mujeres que están en situaciones vulnerables como consecuencia del “patriarcado de las múltiples violencias machistas ejercidas sobre ellas”, por lo que reclamó una una sociedad “absolutamente concienciada a todos los niveles” para combatir la lacra de la violencia de genero.

Rego, que esta mañana apoyo en Burgos la candidatura de la coalición Izquierda Unida, Sumar y Equo, condenó el triple crimen de Miranda de Ebro y trasladó su solidaridad a las familias y al entorno afectivo y social de las víctimas.

Además, recalcó que la violencia machista contra la mujeres y contra los niños sigue presente en la sociedad, por lo que “no nos podemos permitir el negacionismo machista que prolifera últimamente sobre todo entre la derecha y la extrema derecha”.

En este sentido, abogó por una “sociedad absolutamente concienciada a todos los niveles, que ponga recursos desde lo municipal, lo autonómico y lo estatal para prevenir y para apoyar a mujeres que puedan ser víctimas de cualquier tipo de violencia..

A su vez, acusó a la derecha y la extrema derecha de negar una “terrible lacra”, por lo que pidió a las mujeres de Burgos y de toda Castilla y León que pongan atención sobre los que están minimizando el efecto que tiene la violencia. “Es importante hacer una relación directa entre el recorte de recursos y cómo esto afecta a las vidas de muchas mujeres en esta comunidad autónoma”, afirmó.

Al mismo tiempo, se refirió al proyecto, Saltando Charcos, al que calificó de “increíble”, a la vez que lamentó que, nuevamente, este tipo de iniciativa sean “la diana de la derecha y la extrema derecha, que en este caso gobierna la ciudad de Burgos, y que no han tenido ninguna duda en recortar recursos de tal manera que se ha cancelado un contrato de una entidad que lleva muchos años trabajando en este barrio y que estaban atendiendo a prácticamente cien niños y niñas”.

Así, argumentó que cuando la derecha y la extrema derecha gobiernan lo que hacen es aplicar la “política de recortes en sanidad y educación, pero también en servicios de dependencia, ayuda a mujeres víctimas de violencias de género y en programas que tienen que ver con el acompañamiento social para sacar a chavales que están en barrios vulnerables de situaciones de muchas dificultades”.

Por último, consideró que es mucho más importante y mucho más prioritario acompañar a los chicos del barrio de Gamonal en actividades “que les van de ayudar a tener una perspectiva de futuro, que estar financiando novilladas”.