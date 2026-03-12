El Correo de Burgos

Sira Rego advierte que el “negacionismo machista” hace que se recorten servicios a mujeres que están en situaciones vulnerables

La ministra de Juventud e Infancia reclama una sociedad “absolutamente concienciada a todos los niveles” para luchar contra la lacra de la violencia de género

Sira Rego visitó las instalaciones de Saltando Charcos en Gamonal.

Sira Rego visitó las instalaciones de Saltando Charcos en Gamonal.Oscar Corcuera

Publicado por
Ical

Creado:

Actualizado:

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, advirtió hoy que el “negacionismo machista” hace que se recorten servicios que atienden a mujeres que están en situaciones vulnerables como consecuencia del “patriarcado de las múltiples violencias machistas ejercidas sobre ellas”, por lo que reclamó una una sociedad “absolutamente concienciada a todos los niveles” para combatir la lacra de la violencia de genero.

Rego, que esta mañana apoyo en Burgos la candidatura de la coalición Izquierda Unida, Sumar y Equo, condenó el triple crimen de Miranda de Ebro y trasladó su solidaridad a las familias y al entorno afectivo y social de las víctimas.

Además, recalcó que la violencia machista contra la mujeres y contra los niños sigue presente en la sociedad, por lo que “no nos podemos permitir el negacionismo machista que prolifera últimamente sobre todo entre la derecha y la extrema derecha”.

En este sentido, abogó por una “sociedad absolutamente concienciada a todos los niveles, que ponga recursos desde lo municipal, lo autonómico y lo estatal para prevenir y para apoyar a mujeres que puedan ser víctimas de cualquier tipo de violencia..

A su vez, acusó a la derecha y la extrema derecha de negar una “terrible lacra”, por lo que pidió a las mujeres de Burgos y de toda Castilla y León que pongan atención sobre los que están minimizando el efecto que tiene la violencia. “Es importante hacer una relación directa entre el recorte de recursos y cómo esto afecta a las vidas de muchas mujeres en esta comunidad autónoma”, afirmó.

Al mismo tiempo, se refirió al proyecto, Saltando Charcos, al que calificó de “increíble”, a la vez que lamentó que, nuevamente, este tipo de iniciativa sean “la diana de la derecha y la extrema derecha, que en este caso gobierna la ciudad de Burgos, y que no han tenido ninguna duda en recortar recursos de tal manera que se ha cancelado un contrato de una entidad que lleva muchos años trabajando en este barrio y que estaban atendiendo a prácticamente cien niños y niñas”.

Así, argumentó que cuando la derecha y la extrema derecha gobiernan lo que hacen es aplicar la “política de recortes en sanidad y educación, pero también en servicios de dependencia, ayuda a mujeres víctimas de violencias de género y en programas que tienen que ver con el acompañamiento social para sacar a chavales que están en barrios vulnerables de situaciones de muchas dificultades”.

Por último, consideró que es mucho más importante y mucho más prioritario acompañar a los chicos del barrio de Gamonal en actividades “que les van de ayudar a tener una perspectiva de futuro, que estar financiando novilladas”.

tracking