Un hombre de 80 años, herido en la calle Delicias tras otro atropello en Burgos

La sucesión de atropellos en las calles de Burgos continúa sin freno y ha dejado este jueves un nuevo herido. Un varón de 80 años resultó lesionado tras ser arrollado por un turismo en la calle Delicias, a la altura del número 6, en un nuevo accidente que vuelve a poner el foco sobre este tipo de siniestros en la ciudad.

El aviso se recibió en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 16.18 horas. Según la información facilitada, el hombre se encontraba consciente en el lugar del suceso cuando se activó la respuesta de emergencias.

Hasta la zona se desplazaron agentes de la Policía Local de Burgos y efectivos de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que enviaron una ambulancia. El 1-1-2 informó asimismo al Cuerpo Nacional de Policía.

Tras una primera atención en el lugar, una ambulancia de soporte vital básico trasladó al herido al Hospital de Burgos para una valoración más completa de sus lesiones y, posteriormente, fue dado de alta y enviado a su domicilio.

Este nuevo atropello se suma a otros registrados en fechas recientes en la capital burgalesa y vuelve a situar en primer plano una preocupación creciente por la repetición de este tipo de accidentes en vías urbanas.