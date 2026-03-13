Burgos no pasa el corte y queda apeada en la carrera para ser la Capital Europea de la Cultura 2031

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La carrera por la Capital Europea de la Cultura 2031 ya tiene finalistas que han superado la fase inicial en la que quedaron preseleccionadas nueve ciudades españolas, entre ellas Burgos, y ahora el primer gran corte, del que han salido las candidaturas que seguirán en la selección final.

Burgos queda apeada de esta carrera por la capitalidad en la que se habían depositado grandes expectativas que se han visto defraudadas pese a que la candidatura llegó a este punto muy satisfecha de su trabajo después de haber defendido su proyecto ante el comité de expertos del Ministerio de Cultura, que ha escuchado durante estos días las exposiciones de las urbes aspirantes.

La alcaldesa de Burgos, en una primera valoración ha acogido esta decisión del panel de expertos como una "decepción" porque "pensábamos con sinceridad que íbamos a pasar". Siguió insistiendo, además, en que "tenemos un proyecto cultural para el futuro" que "se ha hecho desde abajo hasta arriba contando con los ciudadanos". En ese sentido, manifestó su deseo de que se tenga en cuenta la propuesta de la FEMP para que las candidaturas que han quedado fuera de la lista corta para ser capital europea sí puedan ser capitales españolas de la Cultura y apuntaló ese argumento destacando las "fortalezas" de Burgos "en lo cultural, en lo social y en el tercer sector".

Los integrantes de la candidatura cruzan los dedos antes de conocer la decisión del jurado.

Burgos concurría con una propuesta vinculada al renacimiento de la ciudad media y a su potencial industrial, con el respaldo del consenso institucional y de distintos representantes de la sociedad burgalesa y en competencia con perfiles muy diversos por parte de las otras ciudades aspirantes.

¿Cuáles son las claves de las ciudades que siguen en la carrera? Estas son sus principales bazas:

Granada: El impulso del V Centenario de su Universidad

La ciudad de la Alhambra es una de las grandes favoritas por presupuesto y apoyo institucional. Su candidatura está intrínsecamente ligada al V Centenario de la Universidad de Granada (UGR), que se celebra precisamente en 2031. Bajo el lema 'Granada, tierra que inspira', la ciudad utiliza esta efeméride histórica para proyectarse como un laboratorio donde la Inteligencia Artificial y el humanismo ofrecen soluciones conjuntas a los retos del continente.

La Alhambra desde el Generalife.Martinvl

Más allá de su Universidad, Granada explota la figura de Federico García Lorca como icono universal. Además, su candidatura incluye la rehabilitación del barrio del Albaicín (Patrimonio de la Humanidad) con proyectos de arte contemporáneo y el desarrollo de centros culturales en antiguas naves industriales de su área metropolitana para descentralizar la oferta.

Cáceres: El Museo Helga de Alvear como motor

La candidatura extremeña apuesta por la cohesión social bajo el lema 'Cáceres Cultura'. Su baza principal es el uso de la creación artística como herramienta para mejorar la salud mental y combatir el reto demográfico. Presentan un modelo de cultura verde y sostenible que busca fijar población joven, apoyándose en su sello gastronómico como motor de bienestar.

Vista exterior del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear en Cáceres.Joaquín Cortés

Otro pilar fundamental de la capital cacereña es el impacto del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. Cáceres utiliza este centro, uno de los más importantes de España, para demostrar que puede atraer turismo cultural de alto nivel y coleccionismo internacional, funcionando como un imán que conecta el casco histórico con la modernidad.

Oviedo: Europa y el refugio de la industria

La capital asturiana juega la carta del concepto de 'abellugu' (refugio) frente a la polarización actual. Su fortaleza reside en la recuperación de espacios como la antigua Fábrica de La Vega para convertirlos en nodos culturales. Bajo el lema 'Puxa Europa', Oviedo pone en valor su singularidad lingüística como un pilar de la diversidad cultural del continente.

Ceremonia de los Premios Princesa de Asturias.Yeray Menéndez

La candidatura ovetense se beneficia indirectamente del prestigio y la red de contactos internacionales de los Premios Princesa de Asturias. Oviedo utiliza esta proyección para presentarse como una ciudad anfitriona de la excelencia, capaz de organizar eventos de relevancia mundial con una logística y seguridad ya contrastadas.

Las Palmas de Gran Canaria: El concepto de "Océano de Culturas"

Bajo el concepto de 'La Rebelión Cultural', la ciudad canaria aprovecha su posición como puente entre Europa, África y América. Su propuesta se diferencia por alinearse con la Nueva Bauhaus Europea, planteando un diseño urbano más sostenible desde la óptica insular. Su baza es demostrar que las regiones ultraperiféricas pueden liderar la innovación y la resiliencia cultural.

Teatro Pérez Galdós en Las Palmas.PepelopexPepelopex

Una característica única es su enfoque en la economía azul. Las Palmas propone utilizar su puerto y sus playas como espacios escénicos, vinculando la protección de los océanos con la creación artística. Buscan ser la voz de la Macaronesia en Europa, integrando la cultura con el cambio climático y la biodiversidad marina.