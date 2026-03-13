Descubre la conexión vikinga de un pequeño pueblo de Burgos

Una silueta silente aguarda en lo que en la zona llaman el Valle de los Lobos. Su piel parda, terrosa, se funde y confunde con el entorno que la abriga, salpicado de encinas y matorral bajo. La figura sorprende a quien se acerca, con intención o por curiosidad, animado a su paso por la BU-905 por la inusual señal que apunta a una ermita del siglo XXI. Pero, ¿qué pinta aquel edificio de líneas singulares en pleno paraje natural con vistas al Arlanza? Y, ¿por qué rinde honores a San Olav, patrón de Noruega, rey vikingo e impulsor de la cristiandad a más de 2.800 kilómetros del municipio de Covarrubias, a cuyos dominios pertenece el templo? Bien podría resumirse la respuesta a ambos enigmas en la «concurrencia de casualidades» que Miguel Ángel Jorge, guía voluntario, insiste en señalar como germen del inmueble. Un puñado de azares, en efecto, sirvió para materializar el proyecto. Otros tantos alimentaron antes la intención: una historia en la que realidad y leyenda se entrelazan hasta volverse casi indistinguibles.

Detalle exterior de la ermita de San Olav, en Covarrubias.TOMÁS ALONSO Una cadena de acontecimientos La cadena de acontecimientos en cuestión arranca ochocientos años atrás, cuando una princesa nórdica emprendió un viaje hacia Castilla para sellar una alianza política. Cristina de Noruega llegó en 1257, se casó con el infante Felipe y murió en 1262, en Sevilla. Hasta ahí, las certezas históricas. Apenas tres datos aderezados después con relatos sin acreditar, fabulaciones sostenidas en rumores, incluso fantasías que no dan razón veraz y definitiva de lo que motivó que arribara en estas tierras ni, mucho menos, de por qué los restos de la escandinava descansan en Burgos. Una fecha bastaría para esclarecer el primer enigma, asegura el historiador Román Labrador. «Saber en qué año se inician las conversaciones entre Alfonso X y Haakon IV de Noruega facilitaría encajar las piezas», explica, y conformar el puzle que derivó 800 años después en un atractivo cultural y turístico diferencial en este pequeño enclave rural.

Torre exenta que acompaña el templo, en el Valle de los Lobos.TOMÁS ALONSO ¿Qué trajo aquí a Cristina? La fecha en cuestión permitiría elegir entre los dos posibles escenarios que en la actualidad manejan los expertos. Por un lado, la versión más extendida durante siglos apunta a un intento de Alfonso X de asegurar descendencia ante la supuesta esterilidad de la reina Violante (que, sencillamente, era muy niña cuando se casó). Por otro, habida cuenta de que la monarca pariría hasta cuatro vástagos en aquellos años, gana peso la hipótesis política: Cristina habría llegado como parte de una estrategia diplomática en la que Alfonso X buscaba apoyos internacionales (pues aspiraba a encabezar el Sacro Imperio Romano Germánico), además de reforzar intereses comerciales y militares.

Colegiata de San Cosme y San Damián. En ella yace la princesa noruega.TOMÁS ALONSO Un largo periplo Sea como fuere, aquel periplo (recogido un siglo después por la saga nórdica escrita por Sturla Thordarson) distó mucho de ser directo. Lejos de la ruta más lógica por mar, la princesa atravesó buena parte de Europa en un recorrido lleno de desvíos, marcado por su afán de conocer el santuario de Rocamadour, contactos políticos o encuentros inesperados (como el que rindió a sus pies a Jaime I de Aragón, pese a estar casado), episodios que, con el tiempo, contribuyeron a alimentar la dimensión casi legendaria de su historia. Finalmente llegó a Castilla a finales de 1257. «Sabemos que la Nochebuena de ese año la pasó en el monasterio de Las Huelgas», apunta Labrador. Se trata de uno de los hitos documentados que permiten seguir su rastro con mínima certeza antes de su matrimonio con el infante Felipe, hermano del monarca, que había sido, por cierto, abad de Covarrubias hasta que abandonó su carrera eclesiástica para unirse con Cristina.

Acceso a la ermita de San Olav. En sus paredes se relata la historia del patrón de NoruegaTOMÁS ALONSO Promesa por cumplir He ahí, quizá, el motivo de que enviara el cadáver de la noruega a reposar a kilómetros de la corte sevillana en la que residían. «Las teorías son muy contradictorias», resume Labrador. «Una apunta a que, como le dio una mala vida, cuanto más lejos estuviera de la corte sevillana, mejor; la otra, a que quiso dejarla en un lugar vinculado a él». De nuevo, un interrogante asalta un relato que hay voces que completan apelando a la amistad entre el viudo y Fernando Ruiz, abad del momento. Tampoco queda claro si en algún momento, aunque un testigo presención le aseguró a Thordarson que así fue, ella le hizo jurar que levantaría en algún punto bajo su tutela una ermita a San Olav.



Una bandera de Noruega y exvotos de aires vikingos junto al altarTOMÁS ALONSO Hallazgo inesperado 800 años después De ser así, aquella promesa durmió durante siglos junto al cuerpo de la malograda princesa, mecidos ambos por el rumor del Arlanza, olvidados, hasta que (y aquí arranca la cadena de azares a la que se refiere Miguel Ángel Jorge) ya en el siglo XX afloró la conexión latente entre Noruega y Covarrubias. «Fue en 1952, durante unas obras en la colegiata de San Cosme y San Damián, cuando la retirada de un tabique dejó al descubierto un sepulcro hasta entonces oculto. En su interior, el cuerpo de una mujer, ricamente vestido, aparecía bien conservado. Se dejó donde estaba», relata el guía. Intrigado, el párroco decidió investigar en el archivo eclesiástico en busca de respuestas. Seis años después, en 1958, el propio Jorge (apenas un monaguillo entonces) fue testigo del hallazgo, entre legajos, de un documento que vendría a cambiarlo todo. En él se hacía referencia al traslado de los restos.

El guia voluntario Miguel Ángel Jorge junto a la ermita de San OlavTOMÁS ALONSO Los primeros contactos: el papel del sacerdote Rufino Vargas La apertura oficial de la tumba, en presencia de autoridades y expertos, confirmó una identificación que marcaría la historia reciente del municipio. Junto al cuerpo apareció un pergamino con tres fórmulas para el dolor de oídos que apuntan a una infección como causa del deceso, razón más prosaica que el abandono, la tristeza o la melancolía que defienden los más románticos, que la medicina moderna interpreta como una posible meningitis. La mujer hallada era, según las crónicas, muy alta, conservaba restos de cabellera rubia y parte del ropaje. A partir de ese momento, el eco difuso que a temporadas sobrevolaba la zona -a Madoz le hablaron de un príncipe danés que yacía en el entorno- comenzó a tomar forma de la mano del sacerdote Rufino Vargas Blanco, «un hombre muy activo» que, con el beneplácito del franquismo, jugó un papel decisivo en la puesta en valor de la figura de Cristina y en la reactivación, a partir de ella, de los vínculos con Noruega. «Se implicó mucho, viajó a Tønsberg, ciudad natal de la princesa, y empezó a establecer contactos», explica el guía, para añadir que «a partir de ahí se genera una relación que con el tiempo se consolida».





Una fundación asumió el reto de cumplir la promesa.TOMÁS ALONSO Ecos noruegos en el valle del Arlanza En 1978, durante el Milenario del Infantazgo de Covarrubias, se oficializó el hermanamiento con la localidad natal de Cristina y surgió por primera vez la idea de levantar el templo prometido. «Se llegaron a levantar pequeños tabiques en forma de dracar (barco vikingo) en la zona del Piélago», explica Jorge, pero el dinero se acabó y la iniciativa naufragó. Dos décadas después, en 1998, llegaron los acontecimientos decisivos: el erudito Vicente Almazán mencionó la historia de Cristina en una conferencia. Entre el público había burgaleses y un agregado cultural noruego. Tras la charla se animaron a impulsar una fundación para cumplir la promesa. El templo se inauguró el 18 de septiembre de 2011.

Dos pilares -unica concesión a la piedra- representan las dos confesiones que se dan la mano en la ermita.TOMÁS ALONSO Un templo "ecuménico" en el que "nada es casual" La ermita de San Olav, rubricada por Pablo López y Jordi González, ganadores de un concurso de ideas en el que participaron 34 proyectos de estudiantes de Arquitectura de las universidades de Valladolid y Oslo, rinde honores al pasado guerrero del mártir y monarca y evidencia el gusto por el románico de los autores. «Se trata de un edificio pequeño, con torre exenta, que da sensación de fortaleza, con luz interior muy escasa, que invita al recogimiento», detalla Jorge, y destaca el carácter «ecuménico» del edificio, sin consagrar, para acoger por igual a católicos y protestantes. Emana en cada detalle un hermanamiento que hunde sus raíces en el siglo XIII, aunque floreciera ya en el XXI. «Nada aquí es casual», insiste, ni las cinco maderas nobles que la revisten, ni el hacha, la lanza y la espada que decoran las tres únicas y mínimas ventanas ni la ausencia de ángulos rectos ni un diseño «sin muchas concesiones a la piedra, que se limita a una pila bautismal con ocho lados, ninguno igual, y dos grandes pilares» que representan las confesiones de ambos mundos.