Ángela de Miguel analiza en Burgos los retos de la pyme en la España de 2026

Las perspectivas de este año 2026 en el mundo de la pequeña y mediana empresa se han visto sacudidas por una nueva fuente de inestabilidad que ha trastocado los planes de los empresarios debido a un encarecimiento adicional de los costes de producción, de su día a día, del gasto de personal y de contracción de la demanda derivados de decisiones políticas en el ámbito local, nacional e internacional.

El año 2026 ya no discurre por los mismos carriles que comenzó y el optimismo detectado entre las empresas por la patronal burgalesa entra en una fase de enfriamiento por la incertidumbre que cunde entre el empresariado.

Certezas es lo que más necesitan quienes se ponen al frente de una pequeña y mediana empresa para afrontar sus próximos movimientos en los meses próximos o, al menos, orientación, guía, consejo y ánimos para llevar a cabo esa impagable tarea que ejerce el que es, sin duda, el gran motor de la economía española como son las pymes.

En ese contexto, EL CORREO DE BURGOS, en colaboración con Ibercaja, organiza un Club de Prensa con la presencia en la capital burgalesa de la presidenta nacional de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, en un acto que tendrá lugar este jueves 19 de marzo, dirigido al mundo empresarial y con entrada libre. Para participar sólo es necesario apuntarse aquí.

La empresaria vallisoletana Ángela de Miguel, al frente de Cepyme desde hace casi un año, acude a Burgos para delinear la 'Cartografía de la pequeña y mediana empresa en la España de 2026' en un encuentro con empresarios burgaleses que se celebrará en el salón de actos de Ibercaja, en la plaza de España.

Sobre la mesa aparecen interesantes líneas de debate que el director de EL CORREO DE BURGOS, Ricardo Gª Ureta, planteará con Ángela de Miguel, como el intervencionismo estatal que desde Cepyme se ha visto como populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa y del que recelan por generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país. A mayores, en un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, la visión de las pymes, que constituyen la inmensa mayoría del mundo empresarial español, es determinante para evaluar el impacto de este nuevo obstáculo en el desarrollo de la economía burgalesa y estatal.

La presidenta de Cepyme participa en Burgos en un encuentro sobre el futuro de la pequeña y mediana empresa.David Mudarra

Burgos, por sus particularidades, presenta una situación distintiva en el conjunto de España y de Castilla y León, que conoce bien De Miguel por su experiencia en la CEOE de la Comunidad y que será también objeto de debate.

La bienvenida a este nuevo Club de Prensa de EL CORREO DE BURGOS e Ibercaja correrá a cargo del director territorial de Burgos, La Rioja y Guadalajara de la entidad financiera, José Ángel Pérez, mientras que será el presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE Burgos), Nacho San Millán, quien realice la presentación de Ángela de Miguel antes de comenzar este acto que se desarrollará entre las 9:30h y las 11:00h.

Curriculum de Ángela de Miguel

Ángela de Miguel Sanz es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y con un máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca. Es socia fundadora y directora del despacho Abogados Negotia y también profesora en el área internacional del MBA del CEU San Pablo. En el ámbito empresarial, presidió AJE y CEOE Valladolid y desde mayo de 2025 es la presidenta de la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).