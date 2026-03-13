Dos nuevos atropellos en menos de una hora con tres mujeres trasladadas al hospital

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La cadena de atropellos que viene repitiéndose en Burgos sumó este viernes dos nuevos episodios en menos de una hora y volvió a situar el foco sobre la seguridad peatonal en la ciudad. Los dos siniestros se produjeron relativamente cerca, ya que uno de ellos se produjo en la calle Farmacéutico Obdulio Fernández y el segundo ocurrió en la avenida de Castilla y León. El balance de estos dos arrollamientos, que ocurrieron coincidiendo con la lluvia de la tarde fue de tres mujeres heridas, entre ellas una niña de 8 años.

El primero de los atropellos fue comunicado a las 19.25 horas, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 recibió una llamada que alertaba de que un turismo había arrollado a dos peatones en la calle Farmacéutico Obdulio Fernández, a la altura del número 13. Hasta el lugar se movilizó a Policía Nacional, Policía Local de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que atendieron a una mujer de 65 años y a una niña de 8 años. Posteriormente, ambas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital de Burgos.

TOMAS ALONSO

Poco después, a las 20.06 horas, se recibió un nuevo aviso por otro atropello, esta vez en la avenida de Castilla y León, a la altura de Correos, en la rotonda. En este caso, un turismo atropelló a una mujer de unos 70 años, que se encontraba consciente cuando llegaron los servicios de emergencia. También acudieron al lugar Policía Nacional, Policía Local y recursos sanitarios de Sacyl.

La tarde dejó además otro accidente de tráfico en la capital. A las 19:17 horas se notificó una colisión por alcance entre dos turismos en la avenida del Cid Campeador con la calle Clunia. En ese siniestro resultaron heridas dos personas, un varón con dolor de espalda y una mujer con dolor de cuello, que fueron atendidas en el lugar.