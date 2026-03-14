El pregón de Sáenz de Buruaga arranca la Semana Santa en "la Catedral más bella del mundo"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Semana Santa de Burgos comenzó ayer con la lectura del pregón y la celebración del concierto en la Catedral, en una jornada que sirvió como arranque de la programación de 2026 y que se completó además con distintos actos de devoción en varias parroquias de la ciudad.

El pregonero de este año fue el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga, que «se mostró muy emocionado por este encargo de ser el pregonero de nuestra Semana Santa ya que, aunque origen mirandés, se siente muy cercano a la ciudad». Tanto que citó versos del Himno a Burgos y alabó a la Catedral como la «más bella del mundo», un escenario «impresionante» para la Semana Santa para cuyo lucimiento agradeció la labor de las 16 cofradías burgalesas.

Recordó su pasado en el colegio de los Sagrados Corazones y el valor de la amistad que allí aprendió y los valores que le inculcaron sus padres, antes de lamentar que «mucho hemos cambiado» en un mundo en el que se «asesinan cristianos» y nadie se conmueve y en el que «la mentira es moneda de cambio» y los que deberían ser los más ejemplares muestran «la miseria del espíritu».

TOMAS ALONSO

Sáenz de Buruaga reconoció que la exclusiva que hubiera querido dar en su carrera profesional es "el nacimiento de Jesús", aunque en estos tiempos, comparó, se hubiera acogido como en la película La Vida de Brian. Aventuró que Jesús "hoy sería el más seguido en las redes sociales", en un mundo que "cambia muy deprisa sin asimilar todo lo que sucede".

El periodista recordó los trances de pasión de personas conocidas suyas o las víctimas del accidente de Adamuz que hacen muy difícil "tener fe en un Dios Todopoderoso que parece que nos abandona en nuestro sufrimiento", pero que "nos envió a su propio hijo para ser crucificado". "Me hubiera gustado hablar con Jesús", confesó, "y sentirle más humano y menos divino" y que cree "firmemente en los milagros".

Recordó a los cristianos en Oriente Medio que vivirán la Semana Santa en estos días convulsos y la labor de los religiosos burgaleses en la zona. "Son de otra pasta, pero son los que han entendido el milagro de la fe" y ellos "encuentran a Dios, se llame como se llame, en Tierra Santa".

Sáenz de Buruaga remató su pregón argumentando que "la historia de Jesús no puede dejar a nadie indiferente" e invitando al público presente a "mirar en su interior" en este tiempo y pidió a la Virgen de la Alegría que "nos siga guiando en el Amor" y ella con el Cristo Resucitado "guíen los corazones" de los presentes en este acto, en el que se le entregó la medalla de la Junta de Semana Santa junto con el cartel de este año.

Su intervención abrió el calendario de la Semana Santa burgalesa , que tuvo como prólogo, el Orfeón Burgalés, junto a la soprano María Martín Campos, el barítono Juan Laborería y el organista Diego Crespo Ibáñez, bajo la dirección de Marta Pilar Hernando Gracia, ofreció un concierto en la nave mayor de la Catedral que, tuvo como eje el Réquiem de Gabriel Fauré.

Este arranque oficial de la Semana Santa burgalesa coincidió también con la celebración de diversos besapiés y besamanos en varias parroquias de la ciudad, que permitieron a los fieles acercarse de manera directa a las imágenes titulares de cofradías y hermandades, dentro de una preparación espiritual que forma parte del pulso tradicional de estas fechas.