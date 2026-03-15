Herido leve un joven tras chocar contra una valla en Burgos

Accidente en la confluencia de la avenida Castilla y León con Juan de Padilla.F. C.

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un joven de unos 20 años ha resultado herido este domingo después de que el vehículo en el que circulaba sufriese una salida de vía y acabase impactando contra una valla.

Pasadas las 11 de la mañana, la sala de operaciones del 112 recibía el aviso del siniestro, en la confluencia de la avenida de Castilla y León con la calle Juan de Padilla. Inmediatamente, se trasladaba la incidencia a la Policía Local y Nacional, así como a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Accidente en la confluencia de la avenida Castilla y León con Juan de Padilla.ECB

Mientras la Policía Local analizaba las causas del accidente, el personal sanitario atendía al joven, aparentemente en estado leve aunque aturdido a raíz del golpe.