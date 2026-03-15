Esther Peña (PSOE): «Vamos a liderar una oposición vigilante, exigente y seria»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

De poco le sirvió al PSOE mejorar sus resultados en Burgos. Sin quinto procurador y con el Partido Popular ganando las elecciones en Castilla y León, la resignación saltaba a la vista entre la militancia y los cargos del partido. Aun así, la secretaria general de los socialistas burgaleses, Esther Peña, trató de hacer una lectura positiva mientras advertía que «vamos a liderar una oposición vigilante, exigente y seria».

«Asumimos el resultado y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde», enfatizó Peña tras destacar que el PSOE de Burgos «ha mostrado su músculo con mucho orgullo» tras cosechar el mayor número de votos en los últimos 15 años. En la misma línea, el secretario general de la Agrupación Municipal socialista, Josué Temiño, dijo sentirse «satisfecho» con los cuatro procuradores al certificarse un respaldo superior en las urnas respecto a 2022.

Pese a ser consciente de que la Ley D’Hondt no ha permitido esta vez mantener ese quinto parlamentario, Peña destacó los «magníficos resultados» obtenidos en Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Valle de Mena o Pradoluengo. Gran parte del mérito reside, a su juicio, en el trabajo desempeñado por «una militancia capaz de movilizar todo el voto progresista».

Una vez encajado el golpe, el Partido Socialista se marca dos grandes objetivos. En clave autonómica, «seguir planteando soluciones» erigiéndose como «alternativa» al PP de Alfonso Fernández Mañueco -con o sin Vox- frente a «la crispación y los recortes en nuestra tierra». De puertas hacia dentro, arrebatar la Alcaldía a Cristina Ayala en las próximas elecciones municipales.

Convencida de que el PSOE «ha resistido con orgullo y la cabeza bien alta» pese a la amarga derrota de Carlos Martínez Mínguez en las urnas, Peña quiso dejar claro que la agrupación local «va a llegar más fuerte que nunca» a las municipales en 2027. «A partir de mañana», subrayó, la militancia debe empezar a engrasar la maquinaria demostrando que la «dedicación» y la «humildad» son el «santo y seña» de los socialistas.

«Este partido no les va a decepcionar», aseveró la secretaria provincial del PSOE mientras agradecía el respaldo de los más de 60.000 burgaleses que depositaron la papeleta con el nombre de Daniel de la Rosa como cabeza de lista. Asimismo, ensalzó el «compromiso cívico inigualable» de la ciudadanía en una «jornada sin incidentes en la provincia».