'¿Ayudas o te responsabilizas?': Burgos lanza una campaña para repartir las tareas del hogar

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ha iniciado una carrera donde la meta es «construir una cultura del cuidado compartido». La comida no se hace sola; La familia no se sostiene sola; Da igual de quién sean las manos, las tareas no tienen género; Da igual de quién sean las manos, los cuidados no tienen género; son algunos de los eslóganes que acompañan la primera etapa de la carrera por la corresponsabilidad de las tareas del hogar que se ha iniciado en la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Burgos.

Los datos reflejan que en casa, la que lleva la batuta de las tareas es ella. EL 84% de las excedencias para cuidado de hijos o familiares lo solicita una mujer. Ellas dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados tanto es que en siete de cada diez hogares la carga mental del hogar (decidir qué comer, cómo organizar las tareas, la gestión de las extraescolares, hacer a compra...) recae en ellas. El 75% de las cuidadores es una mujer. «A pesar de los avances sociales y laborales de las últimas décadas, todavía hay una distribución desigual de las responsabilidades domésticas y del cuidado y atención de personas, menores y mayores», remarcó al respecto la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales y concejala de Igualdad, Milagros del Campo.

¿Dónde verás la campaña por la corresponsabilidad en el hogar?

Desde hoy circularán estos mensajes en carteles preparados al efecto y que podrán ver en mupis repartidos por la ciudad y en redes sociales. Esta campaña es la primera de las acciones, enmarcado en el II Plan de Igualdad de Burgos, que «no será una acción puntual, no va a ser una campaña aislada sino que, a lo largo de los próximos cuatro años de vigencia del plan, vamos a sacar diferentes acciones dinámicas y actividades ya definidas aunque será un plan vivo en el que quien quiera desarrollar actividades en torno a estas actividades pueden tener en cuenta», remarcó Mila del Campo.

Durante estos cuatro años, se desarrollarán campañas y actividades en la sociedad en general pero también acciones concretas en el ámbito de la infancia y la juventud, entre familia pero, también, en la empresa. «Vamos a ir tocando los palos de la sociedad para que influya a todos porque el objetivo es construir una cultura del cuidado compartido».

«No es ayudar»

De esta manera el eslogan que se va a plantear desde Burgos es una interpelación directa a la sociedad. ¿Ayudas o te responsabilizas? «Es una manera en la que cada uno puede reflexionar sobre cuando utilizamos la palabra ayudar en casa, ¿está bien utilizado? no porque no es ayudar al otro, es hacer todo de manera corresponsable porque es tarea de todos», reivindica del Campo.

Burgos apuesta así por «ser una ciudad comprometida con la corresponsabilidad, con esa cultura del cuidado compartido que es un interés claro de la alcaldesa, Cristina Ayala, por este tipo de campañas», añadió. Una campaña diseñada en el Consejo de Igualdad y materializada por Maresmedia con un presupuesto de 6.140 euros. Es un contrato menor adjudicado con cargo a los fondos del Pacto de Estado por la Igualdad y Contra la Violencia de Género.