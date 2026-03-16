Ayala encabeza la delegación burgalesa que participará en las Fallas de Valencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, encabezará este martes la delegación institucional que se desplazará a Valencia para participar en los actos de las Fallas de Valencia de 2026, dentro de la tradición de intercambio entre ambas ciudades.

La delegación burgalesa estará integrada también por el concejal de Festejos, César Barriada, además de representantes de la Hermandad de Peñas de Burgos, la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños y el Comité de Folclore Ciudad de Burgos.

El programa comenzará este martes con la asistencia de la delegación a la Mascletá desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia a las 14 horas, tras lo cual realizarán una visita guiada por varias fallas. Por la noche participarán en la tradicional ofrenda y visitarán la falla de la Fallera Mayor Infantil antes de integrarse en la comitiva oficial junto a delegaciones de Murcia, Castellón y Alicante.

Al día siguiente, los representantes burgaleses asistirán al homenaje al poeta Maximiliano Thous y al compositor José Serrano, ambos en sus respectivos monumentos, además de presenciar una nueva Mascletá, visitar otras fallas y participar en la comitiva oficial de la jornada.

El jueves, día grande de las Fallas, la delegación encabezada por Ayala asistirá a la Ofrenda de Flores y a la misa solemne en honor a San José en la catedral valenciana. La agenda concluirá con la participación en la Cabalgata del Fuego y en la Cremá, acto final de las fiestas.

La relación institucional entre Burgos y Valencia se remonta a 1911, cuando se firmó el documento de hermanamiento que se conserva en el Ayuntamiento burgalés y que reconoce al alcalde o alcaldesa de Burgos como concejal de honor de Valencia. Este vínculo histórico, asociado a la figura del Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, se mantiene cada año con la presencia de una delegación burgalesa en las Fallas y la participación de la Corte de Honor valenciana en las fiestas de San Pedro y San Pablo de Burgos.