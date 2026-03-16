'Andar en Salud' cumple 22 ediciones: "Me encanta caminar y la compañía es muy buena"

El grupo que acompañó al concejal Carlos Niño en la presentación de la nueva edición de 'Andar en Salud' posó ante las cámaras antes de iniciar su ruta.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

A sus 86 años, María Esther tiene claro qué es lo que más le gusta del veterano programa municipal ‘Andar en Salud’: caminar, por supuesto, y, además, hacerlo acompañada. "Me encanta", explica con entusiasmo, y destaca el ambiente que se crea entre quienes participan en esta actividad, a la que se sumó hace ya tres años: "La convivencia es muy buena, somos muy amigos", asegura antes de presumir de "alegría de vivir", nutrida a tenor de sus declaraciones de movimiento.

Como ella, decenas de burgaleses se suman cada semana a esta iniciativa del Ayuntamiento de Burgos que combina ejercicio físico, descubrimiento del entorno y relaciones sociales. 'Andar en Salud' celebra este año su edición número veintidós y se consolida como uno de los programas municipales más veteranos destinados a promover hábitos de vida saludables entre la población.

La clave del éxito bien puede radicar en su sencillez. La actividad propone diez rutas urbanas diferentes, con recorridos de entre seis y ocho kilómetros, que se desarrollan a lo largo de casi todo el año. Las caminatas se organizan de lunes a sábado, excepto festivos, y están guiadas por una monitora que acompaña al grupo durante todo el recorrido.

El concejal de Sanidad, Carlos Niño, explicó en la presentación de esta nueva edición que el objetivo de la iniciativa es animar a la ciudadanía a incorporar el ejercicio físico a su rutina diaria, en un escenario incomparable como el que brindan los numerosos rincones verdes de la ciudad. La convivencia es otro eje fundamental y para reforzarla se fomenta la creación de grupos estables que compartan la actividad.

Buena parte de los caminantes son personas jubiladas que encuentran en estas rutas una forma de mantenerse activas. No obstante, la actividad está abierta a todos los públicos, desde familias hasta personas adultas y mayores que desean incorporar el paseo a su día a día.

La participación es libre y gratuita, y no existe un límite estricto de asistentes. En algunas jornadas se han alcanzado hasta 70 personas, aunque lo habitual es que participen, de media, unos 40 caminantes en cada salida.

Entre los itinerarios se encuentran la Ruta del Centro–Parral–Las Huelgas, con salida desde el Consulado del Mar; la Ruta del Crucero y de las Plazas, desde la Plaza de España; o la Ruta de Gamonal, que comienza en el parque Félix Rodríguez de la Fuente.

También forman parte del programa otros recorridos como el Camino del Destierro del Cid, con salida en la Puerta de Santa María; la ruta del Castillo–Cerro de San Miguel, la del Parque Lineal del Vena y Camino de Santiago, la de Fuentes Blancas–Cartuja, la Vía Verde, la Ruta de la Milanera o la de Villatoro.

Durante los paseos, los participantes no solo caminan. Las rutas también incluyen explicaciones sobre los beneficios de la actividad física para la salud, como la mejora de la presión arterial, el control del colesterol o el fortalecimiento del sistema cardiovascular.

El programa reúne así tal cúmulo de atractivos que logra verdaderos devotos. María Esther no duda en manifestarse como tal: "Estoy encantada de la vida", proclama, para aseverar que mientras pueda seguirá paseando en buena compañía de la mano del Ayuntamiento de Burgos.