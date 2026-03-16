Alarma en la zona sur de Burgos por un hombre lanzando objetos desde un quinto piso

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Durante casi dos horas, un amplio despliegue policial ha encendido este lunes todas las alarmas en la zona sur de Burgos. El motivo: un hombre que estaba lanzando objetos desde la ventana. En base a ello, se ha tenido que establecer un amplio cordón de seguridad para evitar que los transeúntes resultasen heridos.

Una llamada al 112 a las 11:23 informaba de un incidente sanitario en el número 11 de la calle Concepción. De inmediato, se trasladaba la incidencia a la Policía Nacional y Local, así como al Cuerpo de Bomberos y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

El hombre, desde el quinto piso, lanzaba objetos mientras los policías se protegían con escudos. Los bomberos, por su parte, se aproximaron al piso con un camión autoescala mientras instalaban una colchoneta de grandes dimensiones en previsión de que el varón pudiese lanzarse al vacío.

Los bomberos, intentando acceder al quinto piso.SANTI OTERO

Con la calle acordonada inicialmente desde la calle Madrid hasta la plaza Luis Martín Santos, y después a partir de la iglesia de San Cosme, la Policía lograba controlar la situación accediendo al domicilio en el que se encontraba el varón. Pasadas las 13 horas, se autorizaba la entrada de los facultativos con camilla para evacuar posteriormente al hombre, en ambulancia, hasta el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

La Policía Nacional, protegida con escudos durante la intervención.SANTI OTERO

Dadas las circunstancias, el suceso atrajo la atención de un gran número de curiosos arremolinados junto al cordón de seguridad. Afortunadamente, la incidencia se ha resuelto sin mayor complicación y apenas se apreciaban unos trozos de cristal sobre la calzada cuando los bomberos, varias patrullas y los bomberos se retiraban del lugar.