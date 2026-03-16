«Ser empresario hoy en día es una tarea de alto riesgo, pero nunca nos rendimos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Premiar la trayectoria de pymes y autónomos en la provincia de Burgos resulta «muy complicado». Con tanto donde elegir, cuesta decantarse cuando hay varios candidatos sobre la mesa. Cada año, la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y Cajaviva Caja Rural se enfrentan a la ardua tarea de discernir quién merece llevarse un galardón. De buena gana, eso sí, porque «eso significa que hay mucho dinamismo».

Volvió a vérselas y deseárselas el jurado de los Premios para Pymes y Autónomos coorganizados por ambas entidades. Lo reconocía el presidente de la patronal burgalesa, Nacho San Millán, sabedor de que emitir un veredicto «es complicado y cada año más». A su lado, en la sala Arlanzón del Fórum Evolución junto a los premiados, el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, no solo lo corroboraba. Lo «mejor», al menos en esta decimocuarta edición, es que se condecora a tres empresas del norte, centro y sur de la provincia.

Dentro de la categoría Trayectoria Pyme, dos compañías se llevaron el gato al agua. En la capital, Norsol celebra su 20 aniversario recibiendo este importante «espaldarazo» con más de 3.000 proyectos en su haber, la instalación de cerca de un millón de paneles solares y la certificación de haber contribuido a evitar la emisión de más de 1,3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Benita «casualidad» la del aniversario que Martín Zaldo, director ejecutivo y cofundador de la empresa junto a su hermano Jorge, no quiso pasar por alto. Agradecido a FAE y Cajaviva Caja Rural por el premio, consideró que su elección por parte del jurado obedece, fundamentalmente, al «buen hacer y la buena gestión» de «todo el equipo que forma parte de Norsol», conformado por 85 trabajadores.

También por su trayectoria como pyme se ensalzó la labor de Autobuses Urbanos Ángel Herrera, con sede en Miranda de Ebro y más de medio siglo de historia a sus espaldas. Recogía el galardón Jorge López del Canto, director y cabeza visible de la segunda generación de una empresa familiar destinada al transporte de viajeros que actualmente suma una flota de 57 vehículos y 54 personas en plantilla.

«Ser empresario hoy en día es una tarea de alto riesgo», aseguraba López del Canto mientras hacía hincapié en que tanto las pymes como los autónomos «estamos constantemente solventando obstáculos y nuevos retos» pese a que «nunca nos rendimos». En cualquier caso, tanto él como el resto de la familia se sienten «tremendamente satisfechos» por que «se reconozca nuestra trayectoria».

Emocionada, prácticamente sin palabras, Raquel Campo Guijarro asumía la representación de Pagos de Boada poniendo en valor el trabajo desempeñado por sus padres, José Antonio Campo y María Jesús Guijarro, desde que pusieron en marcha el proyecto en 2018.

La compañía, asentada en Boada de Roa, recibió el premio en la categoría de Empresario Individual por su capacidad de «representar a todos los agricultores que están trabajando en la Ribera del Duero». Así lo cree firmemente Campo, incorporada al negocio familiar junto a su hermana Raquel y con una plantilla a su cargo de dos empleados fijos y cinco fijos discontinuos.

Consciente de que el 95% del tejido empresarial burgalés se nutre de pymes y autónomos, San Millán señaló que Norsol, Ángel Herrera y Pagos de Boada encarnan los valores que la patronal pretende poner de manifiesto dentro y fuera de la provincia. En la misma línea, aunque sin restar valor al resto de candidatos, Sobremonte apostillaría a continuación que los tres proyectos eran «merecedores de este premio».