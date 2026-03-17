Detenidas en Burgos tres mujeres especializadas en asaltar domicilios

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

De sobra conocidas por su amplio historial delictivo, su localización en Burgos puso en alerta a la Policía Nacional. Se trata de tres mujeres, oriundas de Europea del Este, recientemente detenidas cuando se disponían a robar en un domicilio ubicado en el barrio de Gamonal. En el momento de su arresto, portaban utensilios plásticos para abrir puertas mediante el procedimiento del 'resbalón', que requiere que el morador no haya cerrado con vueltas de llave la cerradura de entrada y cuya técnica requiere de cierta especialización.

Investigadas como presuntas responsables de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, estas tres mujeres tienen entre 35 y 55 años de edad y varios antecedentes previos en España por la comisión de delitos contra la propiedad. En particular, están vinculadas policialmente con el robo con fuerza en domicilios, generalmente habitados y cuyas acciones perpetran a plena luz del día. Según fuentes policiales, a lo largo de los últimos años han sido detenidas en ciudades tan distantes como Málaga, Tarragona, Cáceres o Madrid, entre otras.

El arresto de las tres mujeres, vinculadas a una organización criminal que opera por todo el país, se produjo a raíz de su detección mientras viajaban en un vehículo particular en dirección a la capital burgalesa. En base a ello, se desplegó un dispositivo de vigilancia con el objetivo de prevenir cualquier tipo de hecho delictivo.

Las presuntas ladronas llevaban prendas para evitar su identificación.POLICÍA NACIONAL

Las tres sospechosas entraron en la ciudad y comenzaron a merodear a pie por diferentes calles de Gamonal. Los agentes, siguiéndolas de cerca, observaron cómo vigilaban determinados inmuebles. Las mismas fuentes aclaran que, para lograr sus objetivos, necesitaban realizar diversas comprobaciones previas. En particular, que dentro de la vivienda no hubiese nadie al momento de cometer el asalto.

Tras introducirse en un portal de viviendas en altura y permanecer en su interior durante varios minutos, los policías decidieron intervenir frustrando la acción delictiva. Al momento de su detención, las tres mujeres llevaban atuendos y complementos de ropa con los que protegían su rostro con el objetivo de impedir o dificultar su identificación, como gorros, bufandas, guantes o mascarillas quirúrgicas.