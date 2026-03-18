Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Si la lluvia lo permite, los alumnos de Infantil del colegio público Antonio Machado salen al patio felices y despreocupados. La zona de juegos, siempre concurrida, sirve también como punto de encuentro para el almuerzo. Justo encima de los columpios, varios árboles plataneros arrojan buena sombra cuando el calor aprieta. Sin embargo, preocupa sobremanera que las podas se realicen «a medias» al dejar intactas «las ramas superiores largas y de mayor tamaño».

En noviembre de 2023, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) El Morco reclamó al Ayuntamiento de Burgos que se tomasen medidas al respecto. La respuesta dada desde el área de Medio Ambiente, basada en la aplicación de «nuevas directrices» de poda, fue que había que «mantener el arbolado lo más cercano a su estado natural». A día de hoy, se sigue aplicando el mismo procedimiento.

Lejos de conformarse, la AMPA remitió el pasado 6 de marzo un nuevo escrito a Medio Ambiente, a través del 010, solicitando que «se valore la realización de una poda más adecuada en los árboles mencionados, eliminando o reduciendo las ramas superiores que se encuentran sobre la zona de juegos infantiles, con el objetivo de reducir riesgos y evitar los problemas de suciedad derivados de la presencia de las palomas».

He ahí, precisamente, otra cuestión que preocupa a muchos progenitores. Tal y como señalan desde la AMPA, «la acumulación de excrementos en la zona donde los niños de Educación Infantil suelen almorzar o permanecer durante el recreo» puede generar, sin duda alguna, «problemas de higiene y salubridad».

«El año pasado, acordaron ir con una Kärcher cada 15 días a limpiarlo, pero no es la solución», advierte María Saiz, tesorera de El Morco, poniendo de relieve la siguiente relación causa-efecto: «Si hay ramas grandes, anidan las palomas». Y eso no solo tiene por qué afectar al alumnado y al personal docente. A fin de cuentas, «es un riesgo que corremos todos».

«¿Es necesario esperar a que una rama mate a un niño?», se pregunta Saiz tras puntualizar que «a la conserje le dijeron que cuando hay viento no saque a los niños al patio porque así no hay riesgo de que se parta una rama y se caiga». Aparte, tampoco pasa por alto que al otro lado de la calle, junto a las Aulas de Personas Mayores María Zambrano, «los plataneros están desmochados». Así lo recoge la AMPA en su última misiva, que incluye pruebas gráficas para evidenciar una «diferencia clara en el tratamiento realizado» pese a tratarse de «árboles de la misma especie». No en vano, más de un padre ha manifestado su temor a que algunos de estos árboles, próximos al patio de Primaria y sin podar del todo, puedan causar algún incidente si se registran fuertes rachas de viento.

A expensas de que el Ayuntamiento se pronuncie, Saiz lamenta el estado del seto en el patio de Educación Infantil y el recurrente encharcamiento del pavimento en la zona de Primaria, a escasos metros de los columpios instalados a petición de la AMPA para los alumnos de 3º de Infantil que tuvieron que ser reubicados tras la apertura de aulas de 1 a 2 y de 2 a 3 años.

Sobre la problemática que afecta al suelo, Saiz alerta de los riesgos de caída en caso de heladas. En su momento, se planteó la opción de realizar una pequeña intervención para canalizar el agua acumulada bajo la superficie hasta el estanque de Virgen del Manzano. Sin embargo, la AMPA no tiene potestad para tomar cartas en el asunto sin permiso de la autoridad competente.