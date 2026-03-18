Este pueblo de Burgos reinventa su Feria de Novios: «Queremos renovar un San Valentín muy nuestro»

El concejal de Turismo de la localidad, Óscar Riaño, el diputado Arturo Pascual, y el representante de Antonaga, Alberto Martínez presentaron la renovación de la Feria de Novios de Briviesca.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Actualizar una tradición. Es el objetivo que se han marcado un grupo de 22 comercios y negocios y el Ayuntamiento de Briviesca. Buscan transformar una fiesta del siglo XVII, la llamada Feria de Novios vinculada a la Feria agrícola y ganadera que se celebraba en los pueblos de la provincia en torno a la festividad de San José, en algo diferenciador y contemporáneo. Será este sábado 21 de marzo.

«Queremos renovar un San Valentín muy nuestro«», en el que Briviesca se convierta en «un evento que conecta pasado, presente y futuro mantiendo viva la esencia romántica de la celebración y posicionando a Briviesca como un lugar donde el amor y la cultura continuan encontrándose», señaló el concejal de Turismo del municipio burebano, Óscar Riaño.

Se mantienen los actos tradicionales que marcan esta feria como «única en España» como la Ronda de Novios, a las 19.30 horas con la entrega de claveles y almendras por parte de las reinas de las fiestas de 2025 en la plaza mayor. El desfile de la banda municipal de música con cabezudos y toro de fuego para los más pequeños a las 13.30 horas. Y el cierre con música de la jornada con un tributo al grupo Amaral y una macrodiscoteca. Pero este año habrá cambios.

Desfile y mercado nupcial

Este año la gran novedad de la Feria de Novios de Briviesca será la pasarela y feria nupcial que se llevará a cabo desde las 11.30 y las 14.30 horas en La Casona de Briviesca con la participación de 22 comercios de la zona. Floristerías, centros de belleza, tiendas de regalos y otros servicios especializados en el sector nupcial estarán presentes en este espacio.

No solo mostrarán sus productos, también realizarán que también realizarán una zona en la que algunos de los establecimientos participantes ofrecerán ponencias y demostraciones de sus productos o servicios. «No queremos que sea solo una exposición de stands, este evento no solo beneficiaría a las parejas que están preparando su boda, sino que también servirá para dar visibilidad al comercio local y a los profesionales del sector», remarcó el concejal.

La gran novedad será el desfile nupcial que tendrá lugar en la casona a las 17 horas. Será especial porque es moda de calidad 'made in' Briviesca y Burgos. La firma burebana de trajes de novio Antonaga y los diseños de vestidos de novia de Carolina Gázquez serán protagonistas. Toda la Casona se convertirá en una pasarela donde habrá un photocall, un DJ y música en directo.

«Estamos muy ilusionados y muy agradecidos porque nos da pie a enseñar nuestro producto de fabricación propia, nuestro taller, y abrirlo al resto de España», apuntó el representante de Antonaga, Alberto Martínez. La firma de diseño de trajes de novio está afincada en capital de la Bureba y aprovechará la Feria de Novios para «presentar las novedades de la temporada que, aunque no la tenemos cerrada, podremos dar algunas pinceladas», añadió.

Martínez ejerció de portavoz de las 22 empresas particiantes y afirmó que este tipo de eventos son «una ventana que nos ofrecen y que es una oportunidad muy buena para menearlo en redes y para que el mundo nos conozca». Porque esa falta de cercanía o visibilidad es uno de los hándicaps de los negocios de moda en el medio rural.

Así empezó un 'Mercado Matrimonial' único en España

La Feria de Novios empezó siendo una común feria de ganado como había tantas en España en torno al 19 de marzo, Día de San José. En la Bureba los labriegos del siglo XVIII iban buscando el mejor intercambio de ganado acompañados por sus hijos e hijas. Mozos y mozas se veían en torno a la Plaza Mayor entre acuerdos de palabra de sus mayores y reses que intercambiar o productos del campo y alimentos especiales que comprar.

Era momento de 'cazar' buenos productos, buenas reses y simientes y, ¿por qué no?, un buen matrimonio. «La gran afluencia de personas de distintos pueblos para presentar a sus hijos e hijas en edad de casarse y, en muchos casos, alcanzar acuerdos matrimoniales, convirtió a esta feria en una especie de 'Mercado Matrimonial'», explican en una nota.

Pasó el tiempo y los jóvenes acudían con la excusa de ayudar y la intención de encontrar pareja. Así empezó la Feria de Novios. Así que en la comarca de la Bureba y zonas limítrofes se hizo habitual la frase 'ir a feriar novio o novia'. Con el tiempo la fiesta agrícola y ganadera fue perdiendo peso, pero la Fiesta de los Novios se mantuvo.

No se trata únicamente de una festividad puntual, sino de una manifestación cultural que refleja formas de relación, tradiciones sociales y modos de vida de la comunidad», reivindicó Riaño. Que ahora quieren actualizar a los modos y formas del siglo XXI. «Es un evento que conecta pasado, presente y futuro, manteniendo viva la esencia romántica de la celebración y posicionando a Briviesca como un lugar donde el amor y la cultura continúan encontrándose».

La presentación del evento, que se ha celebrado en el Palacio de la Diputación, que forma parte del «patrimonio inmaterial de la zona, quien se ha criado en Briviesca lo sabe» se enmarca en una línea de apoyo de la institución provincial. «Se apuesta por el patrimonio, también el inmaterial como es este, y Briviesca y las empresas de Briviesca saben que pueden contar con la Diputación para cualquier acto similar», añadió el diputado de Nuevas Tecnologías, Arturo Pascual.