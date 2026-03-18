FAE Burgos guía a las empresas para superar con éxito una inspección fiscal

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La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) celebrará mañana jueves, 19 de marzo la jornada ‘Comprobaciones fiscales, cómo superarlas satisfactoriamente’, orientada a ofrecer a las empresas y profesionales las claves para afrontar con garantías una inspección tributaria, en un contexto de creciente control por parte de la Administración.

Organizada en colaboración con la firma AFIDE, la sesión contará con la participación del experto fiscal Juan Durán Barriga, quien analizará el actual Plan de Control Tributario y su impacto directo en la actividad empresarial. Durante el encuentro, se abordarán aspectos fundamentales como la correcta conciliación de la información del contribuyente con los datos de la Agencia Tributaria, una cuestión clave para evitar discrepancias que puedan derivar en actuaciones inspectoras.

La jornada también pondrá el foco en los gastos no deducibles más comunes, especialmente en lo relativo a vehículos y retribuciones de administradores, ámbitos que concentran buena parte de los ajustes fiscales. Asimismo, se profundizará en la gestión de las operaciones vinculadas, un terreno que requiere especial atención por parte de las empresas.

Otro de los ejes centrales será la preparación de la documentación necesaria ante un procedimiento inspector, con el objetivo de dotar a los asistentes de herramientas prácticas que les permitan responder con solvencia ante una eventual revisión por parte de Hacienda. La jornada busca reforzar la seguridad jurídica de las empresas y mejorar su capacidad para cumplir con las obligaciones fiscales, en un entorno de creciente exigencia normativa.