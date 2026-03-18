Autismo Burgos impulsa un nuevo proyecto para prevenir el cansancio de los profesionales

Los socios del proyecto han iniciado ya los trabajos de la primera fase y se reunieron en Atenas, Grecia, los días 9 y 10 de marzo.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los profesionales que apoyan a las personas con autismo son una pieza clave en la promoción de su calidad de vida, su bienestar emocional y su inclusión. Esta dedicación conlleva una alta carga emocional, así como una intensa y continua implicación personal. Este contexto puede propiciar un riesgo considerable de que el trabajador sufra agotamiento (burnout) afectándole a su salud socio emocional, así como a la calidad del apoyo que ofrece.

El recién iniciado proyecto Erasmus+ PreBurn tiene como objetivo responder a este desafío creciente centrándose en la prevención del burnout. En lugar de colocar la responsabilidad en los profesionales para manejar el estrés, el proyecto aborda las realidades del día a día del trabajo, las condiciones organizativas y las medidas laborales de apoyo.

PreBurn ofrecerá estrategias prácticas que los profesionales podrán utilizar en su trabajo diario. A través de un programa de formación específico y una herramienta digital de autoformación, el personal podrá reconocer los primeros signos de burnout, reflexionar sobre su propio bienestar y acceder a estrategias para proteger su salud mental.

Estos recursos están diseñados para ser flexibles, accesibles y adaptados a entornos laborales reales, teniendo en cuenta los tiempos de trabajo y la variedad de roles profesionales.

El proyecto también apoyará a organizaciones y responsables de la toma de decisiones mediante el desarrollo de recomendaciones claras. Estas se centrarán en mejorar las condiciones físicas y emocionales laborales, reforzar las estructuras de apoyo y abordar prácticas organizativas. De este modo, PreBurn aspira a ayudar a los empleadores a crear entornos de trabajo más saludables y sostenibles.

PreBurn está impulsado por una asociación europea que reúne experiencia en autismo, salud mental, formación profesional, derechos de las personas con discapacidad y desarrollo de políticas.

El proyecto está coordinado por Stichting VU en los Países Bajos, con socios que incluyen Child and Adolescent Center y la Autism Association Larissa en Grecia, la European Association of Service Providers for Persons with Disabilities en Bélgica, Autismo Burgos en España, y Stichting Disability Studies Nederland en los Países Bajos.

Los socios del proyecto han iniciado ya los trabajos de la primera fase y se reunieron en Atenas, Grecia, los días 9 y 10 de marzo de 2026 para coordinar, planificar y sentar las bases de las actividades de investigación y desarrollo.

La asociación trabaja para entregar los primeros resultados del proyecto a finales de año. El proyecto se desarrolla desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2028.