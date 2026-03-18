Los vecinos de la zona sur urgen remodelar el tramo más céntrico de la calle Madrid

Recreación de la propuesta de mejora de la calle Madrid, junto al Hospital de la Concepción, que lograba el respaldo de la junta del Distrito Sur.ECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los vecinos de la zona sur de la ciudad urgen la remodelación del tramo más céntrico de la calle Madrid. Así lo plantearon y respaldaron por unanimidad en la junta de distrito correspondiente, celebrada ayer, en la que se decidió que la partida presupuestaria de este ejercicio se destine a impulsar esta actuación, centrada en arreglar el espacio entre la plaza Vega y el Bulevar.

En el comunicado difundido al respecto tras la reunión, los colectivos representados en el mencionado órgano de participación ciudadana indican que "el reciente arreglo del histórico edificio del Hospital de la Concepción ha sido lo que ha puesto el foco en una calle que poco a poco se ha ido quedando atrás". Concretan, además, que en ese punto "las aceras que rodean el monumento son estrechas y no favorecen el paso peatonal y los aparcamientos situados enfrente ocultan la fachada del emblemático inmueble".

Para remediar esta situación varias entidades representadas en la junta del Distrito Sur (Unipec, la peña Los Felices y Burgos con Bici), junto con vecinos particulares del barrio, presentaban una propuesta para mejorar la zona indicada.

El planteamiento incluye no solo el ensanchado de aceras a la altura del Hospital de la Concepción, sino también en otros puntos de la calle, como Plaza Vega, "donde la acumulación de peatones en el cruce hacia el puente de Santa María es problemática por el escaso espacio existente", subrayan.

La propuesta hace hincapie en la inclusión de un carril bici que conecte el puente de Santa María con el Bulevar.ECB

Además, abogan por incluir un carril bici que conectaría los ya existentes de la carretera Valladolid y el Bulevar, "dos arterias ciclistas importantes de Burgos que actualmente se encuentran desconectadas en este punto". "La ejecución de esta vía ciclista, recogida actualmente en el PGOU, permitiría un acceso sencillo y directo de los usuarios de la bici al centro de la ciudad desde la zona sur", añaden.

Los vecinos hacen hincapié en el embellecimiento de la calle. Más allá de poner en valor el patrimonio existente en los alrededores, recuerdan que la calle Madrid constituye la principal puerta de entrada para el turismo, debido a la cercanía de la estación de autobuses y la parada situada junto al puente de Santa María. Al respecto, la propuesta ideada menciona la inclusión de arbolado, jardineras y bancos en las zonas peatonales ensanchadas.

A la espera de los informes técnicos del Ayuntamiento, laintención de los promotores de esta iniciativa es "equilibrar todas las formas de movilidad (a pie, en bici, en coche o en autobús) para que tengan cabida en esta calle, teniendo especial cuidado de no perder ninguno de los espacios de aparcamiento existentes actualmente".