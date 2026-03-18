A prisión una ladrona reincidente tras robar en un bar y una tienda de Burgos

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Acostumbrada a robar, ser descubierta y seguir como si nada hasta que la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión. La Policía Nacional detuvo recientemente en Burgos a una joven como presunta autora de dos delitos contra el patrimonio. A lo largo de los últimos meses, había pasado por Comisaría hasta en ocho ocasiones por hechos de idéntica naturaleza.

Los delitos que han llevado a esta mujer a prisión, esclarecidos por la Policía, son un robo con fuerza el pasado mes de febrero en un comercio situado en el barrio de Gamonal y un hurto perpetrado en un bar del centro de la capital burgalesa.

En el primero de ellos, acometido de madrugada, la presunta ladrona y otro individuo ya identificado y pendiente de localizar fracturaron cristal de la puerta de entrada de un comercio y, una vez en su interior, se apoderaron de la caja registradora, con la que huyeron y que contenía 200 euros en efectivo.

Días después, a primera hora de la mañana se colaron en un establecimiento de hostelería y, actuando al descuido, sustrajeron varios efectos. Entre ellos, dos teléfonos móviles y más de 400 euros en metálico procedentes del bote de los empleados.

Tras finalizar la investigación sobre los hechos y obtener los indicios objetivos de la participación de la investigada en ambos, el pasado día 8 de marzo se produjo su localización y detención. A continuación, la autoridad judicial acabaría decretando su ingreso en prisión.