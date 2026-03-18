La I Jornada de Historia y Cultura de la Guardia Civil será el 25 de marzo en el auditorio de la Fundación Círculo de Burgos

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El Centro de Fotografía Histórica de la Guardia Civil (CEFO) junto con el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) llevará a cabo la Primera Jornada de Historia y Cultura de la Guardia Civil bajo el título ‘La Guardia Civil en el siglo XIX, de la Fundación al Desastre del 98’. Será el próximo miércoles, 25 de marzo, en horario de mañana, en el auditorio de la Fundación Círculo de Burgos, entidad colaboradora.

El evento pretende recapacitar sobre el alcance y la importancia de la Guardia Civil en el siglo XIX, la repercusión en el ámbito de la seguridad en las vías de comunicación y en todos los núcleos urbanos como único cuerpo policial vigente en la época y, a la vez, como elemento vertebrador de una nación convulsa por la inseguridad ciudadana fruto del bandolerismo. Un recorrido por los precedentes de lo que hoy se conoce como seguridad pública, “necesarios para entender su creación como cuerpo especial de seguridad repartido por todo el territorio español y los de ultramar”, según subrayaron hoy fuentes del instituto armado.

Esta jornada está dirigida principalmente a un público interesado en sus fuerzas de seguridad, en la historia y en el patrimonio institucional; cuerpos policiales y Fuerzas Armadas; historiadores, investigadores y profesionales de archivos y museos; estudiantes universitarios de Historia, Documentación, Ciencias Sociales y Humanidades; fotógrafos y recreadores históricos.

A las 9 horas comenzará la jornada con unas palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Fundación Círculo Burgos, Emilio de Domingo. La inauguración oficial y presentación del programa corresponderá al teniente general director del Centro Universitario de la Guardia Civil, Félix Blázquez González.

El ciclo de conferencias, de 45 minutos de duración cada una, comenzará a las 9.15 horas, con la ponencia del coronel de la Guardia Civil, Jesús Narciso Núñez Calvo, bajo el título ‘La seguridad pública en España hasta la Fundación de la Guardia Civil’. Le seguirá, y con ello terminará esta primera parte del teniente general jefe del Mando de Personal (MAPER) del Cuerpo, Eduardo Isidro Martínez Viqueira, con ‘La fundación de la Guardia Civil y su consolidación hasta la Primera República’.

Al retomar la sesión, el coronel del Cuerpo, Félix González Román, jefe de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), disertará bajo el enunciado ‘De la Primera República al Desastre del 98’. A las 12.20 horas, con aproximadamente una hora de duración, comenzará la mesa coloquio, moderada por el profesor universitario y académico de la Institución Fernán González, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Miguel Ángel Moreno Gallo.

En ella intervendrán la catedrática Beatriz de las Heras Herrero de la Universidad Carlos III de Madrid, el profesor Bernardo Riego Amézaga del Instituto de Cultura y Tecnología de esta misma Universidad y, el brigada de la Guardia Civil, Carlos Alfonso Chamorro Rodríguez del Centro de Fotografía Histórica del Cuerpo. Para finalizar, el presidente de la Fundación Círculo Burgos, Emilio de Domingo, se dirigirá a los presentes y, a continuación, el teniente general Eduardo Isidro Martínez Viqueira, cerrará y clausurará oficialmente la jornada con unas palabras.