Burgos concede licencia para las obras de 125 viviendas sociales en la calle Martínez Zatorre

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La reconstrucción, con un nuevo proyecto, de viviendas sociales en la calle Andrés Martínez Zatorre, que promueve el Círculo Católico de Obreros, ya dispone de licencia para el inicio de las obras de acuerdo a los proyectos básico y de ejecución. Así lo anunciaba el concejal responsable de Licencias y vicealcalde, Juan Manuel Manso, que se felicitaba del avance de esta iniciativa en cuanto que se trata de 97 pisos con protección social, otros 28 apartamentos, locales, 173 plazas de garaje y 125 trasteros.

La inversión prevista en esta manzana de viviendas, que se sitúa entre Martínez Zatorre, Padre Salaverri, San José y Molinillo, es de 16.469.317 euros. Con este trámite administrativo, se podría dar inicio a las obras, sin embargo, desde Círculo Católico se informaba a este periódico que todavía no está adjudicada la edificación y que se espera hacerlo para el mes de junio.

Los trabajos de demolición de los bloques que ocupaban este lugar, también propiedad de Círculo Católico se iniciaron en enero de 2024 y se concluyeron con rapidez, por tanto la parcela lleva ya vacía dos años, esperando una nueva vida en forma de vivienda social.

En el ámbito industrial, la comisión de Licencias autorizó varias actuaciones relevantes en polígonos de la ciudad que conllevan una fuerte inversión. Entre ellas, Manso relató la autorización concedida a Acequisa (Aceros y Equipos S.L.), con una inversión superior a 2,1 millones de euros en el polígono de Villalonquéjar, para la construcción de una nave de almacenamiento y corte de aleaciones.

Se refirió al proyecto para la instalación eléctrica de baja y alta tensión para la instalación fotovoltaica de energía eléctrica de Horypre, S.A., por 587.000 euros y por 527.881 euros de Inversiones Angulo Gómez. Hiperbaric tiene a su vez licencia para desarrollar obras de una nueva planta en la calle Condado de Treviño por 417.355 euros.