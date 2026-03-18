Rubén Velasco, nuevo secretario general de CCOO Burgos

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Rubén Velasco fue elegido hoy como nuevo secretario general de CCOO Burgos en el marco del XIV Congreso Extraordinario celebrado en la capital burgalesa, al que fueron convocados 114 delegados para renovar la dirección provincial. También para culminar el proceso abierto tras el último congreso ordinario celebrado en 2025 en el que se acordó, de forma consensuada, la constitución de una gestora provisional, designada por CCOO Castilla y León.

La candidatura de Rubén Velasco fue la única presentada y la integran siete personas: el propio secretario general, Elena Pascual, Rubén Vicario, Ana María Más Figueroa, Alfredo Quintanilla, Sheyla Pablo y Luis Ignacio Sebastián. En la clausura del Congreso Extraordinario participó la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros.

Así, Fernández destacó que este proceso “se ha desarrollado con normalidad democrática, transparencia y participación, en coherencia con los principios organizativos de CCOO y con el objetivo de fortalecer la acción sindical en la provincia”. La dirigente sindical también hizo referencia a que con este Congreso Extraordinario se “refuerza el proyecto sindical” de CCOO en Burgos para afrontar los desafíos del mundo del trabajo y seguir “defendiendo el empleo de calidad, los derechos laborales y los servicios públicos”.

CCOO Burgos es una organización con amplia representatividad en la provincia con más de 13.500 personas afiliadas y más de 1.200 delegados en las empresas, lo que representa en torno al 38 por ciento de la representatividad sindical. “Estos datos avalan la fortaleza de una organización profundamente implantada en el tejido productivo y social de la provincia”, concluyeron desde este sindicato a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.