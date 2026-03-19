El nuevo Plan Estratégico de ITCL refuerza su apuesta por la innovación y la anticipación del cambio

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ITCL Centro Tecnológico ha presentado en Burgos su Plan Estratégico 2026-2028 (PE 26-28) en el marco de una reunión en la que han participado todos los responsables del centro, culminando así meses de trabajo, análisis y construcción colectiva que dan como resultado: un documento de consenso que apuesta por la innovación y la anticipación del cambio ante los nuevos retos globales.

El nuevo plan se ha diseñado a partir de las oportunidades identificadas en las evaluaciones del anterior plan estratégico, del análisis de la situación interna del centro tecnológico y de un entorno cambiante que marcará los próximos tres años.

El citado enfoque permite definir una hoja de ruta sólida y adaptada a los nuevos desafíos tecnológicos y económicos. De este modo, el PE 26-28 impulsa nuevas estrategias de desarrollo en servicios tecnológicos para empresas, especialmente pymes, basadas en la transferencia de tecnologías desarrolladas y en el avance de nuevas líneas de investigación.

Estas se apoyan tanto en unidades de I+D consolidadas como en las nuevas áreas puestas en marcha durante el anterior plan. En este sentido, ITCL ha reforzado en los últimos años su estructura investigadora con la creación de cuatro nuevos grupos en ámbitos clave como FPGAs y computación neuromórfica, agentes de IA generativa, computación cuántica y tecnologías robóticas.

Áreas emergentes que concentran algunos de los principales retos del citado plan, junto a un esfuerzo inversor y a la incorporación de investigadores y tecnólogos.

En base a un análisis actualizado del contexto interno y externo, así como de la interacción con los principales agentes del ecosistema, el Plan Estratégico 2026-2028 se articula en seis grandes líneas:

Eficiencia organizativa

El centro apuesta por un nuevo modelo organizativo centrado en las personas, fomentando el aprendizaje colaborativo y el intercambio de conocimiento. El valor diferencial de ITCL reside en el conocimiento acumulado durante más de 35 años y en su capacidad para transformarlo en soluciones de alto impacto para las empresas.

Atracción, desarrollo y retención de talento

El crecimiento del equipo, especialmente en perfiles altamente cualificados, plantea nuevos retos. El plan incluye medidas específicas para atraer y fidelizar talento, así como para favorecer el desarrollo profesional y la adquisición de nuevas competencias dentro de la organización.

Excelencia tecnológica

Se refuerzan las doce unidades de investigación del centro, abarcando desde electrónica aplicada o inteligencia artificial hasta computación cuántica o robótica. El plan define nuevos retos en función de la madurez tecnológica de cada área y apuesta por el desarrollo de tecnologías duales.

Refuerzo de la estrategia comercial

ITCL consolida su modelo de captación de ingresos privados y refuerza su posicionamiento como socio tecnológico de referencia para las empresas, manteniendo además su éxito en la captación de financiación pública para proyectos de I+D+i.

Posicionamiento en convocatorias públicas competitivas de I+D

El centro actualiza sus estrategias para fortalecer su presencia en programas donde ya cuenta con experiencia y acceder a nuevas oportunidades, bajo la coordinación de sus órganos de innovación y dirección.

Inversiones

El plan contempla inversiones tanto en infraestructuras científicas -incluyendo la mejora de laboratorios y equipamientos- como en iniciativas orientadas a incrementar la productividad y eficiencia operativa.

Con este nuevo Plan Estratégico, ITCL reafirma su compromiso con la innovación, la transferencia tecnológica y el desarrollo empresarial, consolidándose como un centro de referencia en Castilla y León con proyección nacional y capacidad para adaptarse con resiliencia a los cambios del entorno.