La UBU y la Universidad de Córdoba (Argentina) intercambiarán docentes y alumnado de Medicina

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La Universidad de Burgos (UBU) y la Universidad de Córdoba (Argentina) rubricaron un convenio para la cooperación en la puesta en marcha del grado en Medicina de la institución burgalesa. Igualmente, la Universidad de Córdoba (UNC) y la UBU pondrán en práctica un programa de cooperación institucional destinado a promover la movilidad de alumnos de esta titulación para las actividades de formación práctica o prácticas extracurriculares en hospitales y centros de salud de ambos países.

El convenio recoge que el personal docente de la UNC que se integre temporalmente en la Universidad de Burgos “para garantizar que la UBU cuente con profesorado para la implementación y desarrollo del grado en Medicina” podrá participar tanto en labores de formación como de investigación y proceder al intercambio de informes de diagnóstico pedagógico o docente, publicaciones y cualquier otro tipo de información académica.

Por lo que respecta a la movilidad del estudiantado de ambas universidades, el acuerdo señala que pese a que dicha movilidad será autofinanciada por los interesados, tanto la UNC como la UBU podrán disponer de programas de ayudas económicas y se comprometen a facilitar ayuda para la búsqueda de alojamiento al alumnado participante en residencias universitarias, así como cualquier otro beneficio que se acuerde. El convenio contempla asimismo la colaboración mutua de ambas universidades para el desarrollo de programa de investigación en el ámbito de la Medicina.