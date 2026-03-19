Identificados en Burgos dos jóvenes por realizar grafitis

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local han identificado a dos jóvenes que estaban realizando grafitis en el entorno de la calle Loudum.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del miércoles 18 de marzo, cuando sobre las 21.40 horas agentes adscritos a la Unidad de Respuesta Rápida fueron alertados a través de Sala 092 de que varios jóvenes estaban realizando pintadas en una calle del Barrio de Vista Alegre G3.

De inmediato los agentes acudieron al lugar, donde localizaron a dos menores de 15 años junto a dos grafitis de grandes dimensiones, aproximadamente de 6 por 1,5 metros, percibiéndose fuerte olor a spray y estando la pintura aún fresca.

Uno de los jóvenes portaba guantes manchados de pintura que correspondía a los sprays encontrados en su mochila y a los colores de los grafitis pintados.

Los agentes encontraron también un vaper que fue intervenido al ser ambos jóvenes menores de edad.

El operador de Sala 092 se puso en contacto con los progenitores de ambos menores, informándoles tanto de las infracciones cometidas como del decomiso del vaper.