Benteler gana un 8% más en 2025 pese al freno de varios mercados

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Benteler cerró 2025 con unos ingresos estables de 8.046 millones de euros y una mejora de su rentabilidad operativa, al elevar su resultado ajustado hasta 641 millones, un 8% más que el año anterior. La multinacional, especializada en automoción, acero y tubos, afronta así el nuevo ejercicio con una posición financiera reforzada en un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados y la incertidumbre geopolítica.

En España, el grupo mantiene presencia industrial en Burgos a través de sus instalaciones de Benteler Automotive Components, integradas en la red productiva con la que la compañía opera en distintos mercados. La propia compañía sitúa Burgos entre sus sedes en España, dentro de su estructura internacional.

La evolución del ejercicio estuvo apoyada tanto por el negocio de automoción como por la división de acero y tubos. En automoción, el mercado global registró un crecimiento moderado en 2025, aunque con comportamientos desiguales por regiones. China e India avanzaron impulsadas en parte por la demanda de vehículos electrificados, mientras Europa y el conjunto de América del Norte y del Sur se mantuvieron en niveles planos. Aun así, las divisiones del grupo ligadas a este negocio mejoraron su rentabilidad pese a trabajar con volúmenes parcialmente inferiores.

La mayor división del grupo, Benteler Automotive Components, alcanzó un EBITDA ajustado de 361 millones de euros, frente a los 365 millones del ejercicio anterior. El negocio de módulos, por su parte, elevó su resultado ajustado hasta 115 millones, por encima de los 107 millones de 2024.

La división Steel/Tube ofreció una evolución más sólida que el año anterior. La demanda estable del sector energético y el impulso del negocio norteamericano de tubos para la industria del petróleo y el gas respaldaron ese avance, pese a que las distorsiones del comercio internacional del acero siguieron condicionando la actividad. En ese contexto, esta área mejoró su resultado ajustado hasta 162 millones de euros, frente a los 116 millones de 2024, y elevó su margen EBITDA ajustado al 12,4%, desde el 9,8%.

Entre los hitos del ejercicio figura la refinanciación anticipada del grupo. Benteler cerró una emisión de bonos de 600 millones de euros y una nueva línea de crédito de 1.400 millones, con lo que aseguró financiación a largo plazo en mejores condiciones y antes de lo previsto. Según la compañía, ese refuerzo de su base financiera está orientado a sostener inversiones selectivas en mercados de crecimiento, sostenibilidad y tecnologías de futuro.

En el plano industrial, la multinacional siguió ampliando su presencia internacional. En Marruecos celebró la colocación de la primera piedra de una nueva planta de componentes y en China abrió una nueva fábrica de módulos junto al proveedor de automoción BHAP. A ello se sumó la optimización de distintos procesos productivos, entre ellos la mejora del aprovechamiento de chatarra en la acería eléctrica de Lingen, una medida con la que elevó en unas 20.000 toneladas su capacidad anual y mejoró la eficiencia energética.

La empresa también destacó avances en descarbonización. Más del 70% de sus plantas en todo el mundo operan ya con electricidad verde, al tiempo que el grupo recurre a acuerdos de compra de energía renovable e impulsa procesos productivos más eficientes. En paralelo, su filial HOLON logró en 2025 la homologación para autonomía de nivel 4, un paso relevante en el desarrollo de vehículos autónomos, con primeras aplicaciones en proyectos piloto como ALIKE, en Hamburgo.

El balance de 2025 servirá además como antesala de un año simbólico para la compañía, que en 2026 celebra su 150 aniversario. Benteler, gestionada por Benteler International Austria GmbH desde Salzburgo, cuenta con más de 20.000 empleados y alrededor de 90 centros en todo el mundo. En ese despliegue internacional, Burgos forma parte de la estructura industrial del grupo en España.