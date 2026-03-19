Voestalpine instala la tecnología de compresión de hidrógeno de Hiperbaric en su planta H2FUTURE en Austria

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El grupo tecnológico e industrial Voestalpine ha fortalecido su infraestructura de hidrógeno verde con la instalación de dos grupos compresores de alta presión de Hiperbaric en su planta de Linz, en Austria. Estos equipos permiten la compresión del hidrógeno verde producido en H2FUTURE, una de las plantas de hidrógeno más longevas del mundo, dedicada a la producción e investigación de hidrógeno a escala industrial, propiedad de Voestalpine.

La tecnología de Hiperbaric, basada en el modelo KS50 PRO, permite comprimir el hidrógeno verde hasta los 500 bar bajo los más estrictos estándares de seguridad, eficiencia y pureza. Este sistema es fundamental para el almacenamiento y posterior uso del hidrógeno en procesos innovadores como la tecnología HYFOR® (Hydrogen-based Fine Ore Reduction), orientada a sustituir de forma progresiva los combustibles fósiles por vectores energéticos limpios en la producción de acero.

Desde su centro neurálgico en Linz, Voestalpine está transformando la siderurgia global. La compañía ya ha alcanzado “hitos significativos”, según subrayaron fuentes de la compañía, como la producción del primer raíl ferroviario del mundo fabricado con hidrógeno verde, avanzando hacia su objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de para el año 2050.

En relación con sus avances en sostenibilidad, desde Voestalpine señalan que con H2FUTURE investigan la producción de hidrógeno verde para sustituir a los combustibles fósiles en la siderurgia sostenible. “Greentec steel marca una hoja de ruta clara hacia una producción libre de emisiones mediante el uso de hornos eléctricos y energía renovable”, remarcaron. Actualmente, Voestalpine en Linz se encuentra construyendo su primer horno de arco eléctrico (EAF), cuya entrada en operación está prevista para inicios de 2027.

Ecodiseño y reducción de emisiones Scope 3

Hiperbaric, líder mundial en tecnologías de alta presión, ha integrado con éxito el acero sostenible de Voestalpine en su propia cadena de valor. Desde el inicio del suministro de greentec steel, Hiperbaric ha logrado un ahorro acumulado de aproximadamente 430 toneladas de emisiones de CO₂.

En la producción de la ‘greentec steel edition’, Voestalpine aplica una optimización de procesos que permite evitar hasta un 10 por ciento de las emisiones de CO₂ en la planta de Linz mediante la ruta tradicional de alto horno (BOF). Esta reducción directa de la huella de carbono del producto permite a Hiperbaric disminuir sus emisiones de Scope 3, garantizando la máxima transparencia mediante un modelo de asignación validado por terceros independientes (LRQA).

El CEO de Hiperbaric, Andrés Hernando, destacó la importancia estratégica de esta elección de materiales: “La búsqueda de la excelencia técnica y operativa en nuestros equipos de altas presiones comienza con una selección de materiales rigurosa. Contar con acero de baja emisión garantiza un suministro de alta calidad y más sostenible para nuestra tecnología”.

Un círculo de sostenibilidad industrial y 15 años de trayectoria

Esta sinergia industrial establece un modelo de colaboración eficiente en el mercado europeo: Voestalpine utiliza la tecnología de compresión de Hiperbaric para escalar su producción de hidrógeno verde, mientras que Hiperbaric emplea el acero de bajas emisiones de Voestalpine para fabricar sus equipos de altas presiones.

Esta retroalimentación técnica no es fruto de un acuerdo puntual, sino que se sustenta en una sólida trayectoria de 15 años de colaboración entre ambas compañías en materia de suministro y desarrollo. “Esta alianza histórica refuerza la competitividad de ambas empresas y consolida la viabilidad de una industria pesada climáticamente neutra basada en la confianza y la innovación compartida”, resaltaron.