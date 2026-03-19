Sorprendido en Burgos cuando hacía un 'pase' de droga

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional en Burgos han detenido y puesto a disposición judicial a un sujeto de entre 25 y 30 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El pasado 08 de marzo sobre las 14 horas, una dotación uniformada en servicio de protección de la Seguridad Ciudadana y Atención al Ciudadano, observó un vehículo mal estacionado en una calle del barrio G-2 de la capital. En su interior observaron a dos individuos que parecían intercambiarse algo. Los policías reconocieron a uno de ellos, por haber sido previamente detenido por tráfico de drogas, por lo que detuvieron el vehículo para identificar plenamente a ambas personas.

De forma sorpresiva, y desobedeciendo las indicaciones de los agentes de que se detuviera, el sujeto ya conocido salió apresuradamente del coche y comenzó a correr, refugiándose en un domicilio cercano, no logrando interceptarle.

Ante esto, se procedió a la identificación y registro superficial del otro individuo, hallando en su poder e interviniendo 17 envoltorios de plástico - 'pollos' o 'dosis'- de sustancia en roca de color blanco, que resultó ser cocaína, con un peso aproximado de 4) gramos, así como 670 euros en billetes de 20, 10 y 5 euros, así como en diversas monedas guardadas en un calcetín.

Por tal motivo, se procedió a la detención de este varón, y su traslado a dependencias de la Comisaría Provincial. El vehículo en el que ambos estaban, una vez inspeccionado con detalle, fue trasladado al Depósito Municipal. El arrestado ya ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia competente.