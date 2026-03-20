El puerto de Bilbao estrecha lazos en Burgos con las empresas exportadoras e importadoras
El clúster de las empresas del puerto de Bilbao organiza el 26 de marzo un encuentro para trasladar a los empresarios “la agilidad, flexibilidad y competitividad” de los servicios que ofrecen para internacionalizar sus productos
El clúster de las empresas del puerto de Bilbao, Uniport, organiza el próximo jueves, 26 de marzo, en Burgos un encuentro para trasladar a los empresarios “la agilidad, flexibilidad y competitividad” de los servicios que ofrecen para internacionalizar sus productos, según informaron hoy fuentes de la organización a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.
Así, con el fin de mostrar la oferta de servicios del puerto de Bilbao, su competitividad y la importancia de la cercanía para mejorar el control de la cadena logística, la comunidad portuaria de Bilbao, representada por su clúster Uniport, organiza una presentación y un encuentro entre empresas el 26 de marzo en Burgos.
Este encuentro está dirigido a todos los exportadores e importadores de Burgos, a los que, entre otras ventajas, se mostrará “que las empresas del puerto de Bilbao ofrecen servicios multimodales puerta a puerta, no sujetos a estacionalidad, tiempos de tránsito competitivos, regularidad y frecuencia, asesoramiento personalizado, y una conectividad marítima para todo tipo de carga: contenerizada, carga general, especial, rodada o graneles, entre otros, a prácticamente cualquier destino”, indicó la directora de Uniport, Natividad Rodríguez.
Además, añadieron que son “una alternativa a restricciones de la carretera en fines de semana posibilitando, asimismo, el cumplimiento con los tiempos de conducción y descanso que se exige en el transporte por carretera”.
La presentación y los encuentros B2B posteriores se llevarán a cabo en el Hotel HQ ‘La Galería’ (polígono industrial de Villalonquéjar), entre las 10 y las 13 horas. La delegación bilbaína, formada por una veintena de empresas, está encabezada por el presidente de Uniport, F. Jaber Bringas, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Iván Jiménez.
Representa a las empresas del puerto de Bilbao, el principal hub logístico del norte de España, y son aliadas estratégicas de la internacionalización de la industria y del comercio de la provincia de Burgos. A través del puerto de Bilbao se comercializa con más de 150 países y más de 800 puertos; orígenes o destinos existe una delegación o un corresponsal de una empresa de la comunidad portuaria de Bilbao.