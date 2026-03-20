El puerto de Bilbao estrecha lazos en Burgos con las empresas exportadoras e importadoras

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El clúster de las empresas del puerto de Bilbao, Uniport, organiza el próximo jueves, 26 de marzo, en Burgos un encuentro para trasladar a los empresarios “la agilidad, flexibilidad y competitividad” de los servicios que ofrecen para internacionalizar sus productos, según informaron hoy fuentes de la organización a través de un comunicado de prensa recogido por Ical.

Así, con el fin de mostrar la oferta de servicios del puerto de Bilbao, su competitividad y la importancia de la cercanía para mejorar el control de la cadena logística, la comunidad portuaria de Bilbao, representada por su clúster Uniport, organiza una presentación y un encuentro entre empresas el 26 de marzo en Burgos.

Este encuentro está dirigido a todos los exportadores e importadores de Burgos, a los que, entre otras ventajas, se mostrará “que las empresas del puerto de Bilbao ofrecen servicios multimodales puerta a puerta, no sujetos a estacionalidad, tiempos de tránsito competitivos, regularidad y frecuencia, asesoramiento personalizado, y una conectividad marítima para todo tipo de carga: contenerizada, carga general, especial, rodada o graneles, entre otros, a prácticamente cualquier destino”, indicó la directora de Uniport, Natividad Rodríguez.

Además, añadieron que son “una alternativa a restricciones de la carretera en fines de semana posibilitando, asimismo, el cumplimiento con los tiempos de conducción y descanso que se exige en el transporte por carretera”.

La presentación y los encuentros B2B posteriores se llevarán a cabo en el Hotel HQ ‘La Galería’ (polígono industrial de Villalonquéjar), entre las 10 y las 13 horas. La delegación bilbaína, formada por una veintena de empresas, está encabezada por el presidente de Uniport, F. Jaber Bringas, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Iván Jiménez.

Representa a las empresas del puerto de Bilbao, el principal hub logístico del norte de España, y son aliadas estratégicas de la internacionalización de la industria y del comercio de la provincia de Burgos. A través del puerto de Bilbao se comercializa con más de 150 países y más de 800 puertos; orígenes o destinos existe una delegación o un corresponsal de una empresa de la comunidad portuaria de Bilbao.