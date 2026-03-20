Estas son las mejoras que el PSOE (y los vecinos) reclaman para el distrito Centro-Norte

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Los 12 concejales socialistas, con la complicidad de la abstención de los corporativos de Vox, sacaron adelante otra de sus proposiciones al Pleno ordinario de marzo, la que defendió Dolores Ovejero, para que se atiendan las peticiones vecinales del distrito Centro-Norte.

La edil, que fue muy crítica con la gestión que hace el PP de los distritos, sin apenas inversiones este mandato, urgió la actuación de accesibilidad de la plaza de los Castaños, así como el arreglo y la cesión de los locales municipales de la calle Felipe de Abajo, la mejora de la glorieta Jorge Luis Borges y del parque infantil de la calle Colón.

Sobre esta última cuestión indicó que las familias que lo utilizan reclaman que se modernice y, por ello, Ovejero planteó que podría convertirse en el primer parque infantil cubierto de Burgos. Desde el PP se le contestó que se baraja otra ubicación, en la zona sur, para crear un parque con tejado para que pueda utilizarse en cualquier época del año.

La propuesta se completaba con otros acuerdos, como el relativo a elaborar un estudio detallado del estado de las aceras y de los problemas de iluminación en la Barriada de los Ríos para acometer los arreglos y ajustes necesarios.

"Riesgos ferroviarios y la protección de Burgos"

Desde el grupo municipal de Vox se trasladó al Pleno una proposición para prevenir «riesgos ferroviarios y la protección del municipio de Burgos», muy vinculada con el trágico accidente de Adamuz. Por ejemplo, planteaba elaborar un plan municipal de prevención y actuación ante incidentes e instar a Adif a realizar inspecciones inmediatas de las vías en Burgos.

En esta ocasión, ni PP ni PSOE apoyaron la propuesta, entre otras cuestiones, por sus cargados tintes políticos tras un accidente tan grave. Estuvieron de acuerdo en que el ámbito municipal no es competente en estas lides.