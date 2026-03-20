Una discusión de tráfico en Burgos acaba con un hombre ingresado en la UCI

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Una discusión de tráfico, de las cientos que se registran a diario en muchas ciudades, acabó ayer en Burgos de la peor manera posible, con un hombre ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) en estado muy grave, después de que otro hombre le empujara, cayera al suelo y se golpeara la cabeza. Todo por una simple disputa de tráfico en el barrio de Vadillos. La Policía detenía al autor de la agresión, un hombre de 45 años.

El suceso se registró ya de noche, el pasado jueves. La víctima, de 70 años, conducía su vehículo por el citado barrio burgalés cuando realizó una maniobra irregular, momento en el que otra persona que pasaba por la zona se lo recriminó, según recordaba a este periódico una vecina que vive en la zona.

El conductor siguió la marcha por la calle Abad Maluenda para seguir por la calle Rey Don Pedro y completar un trayecto en forma de ‘U’ que lleva a la calle Padre Flórez. En la calle Rey Don Pedro estaba el individuo que le había recriminado la maniobra. La víctima bajó del vehículo y en un momento de la discusión el otro individuo le empujó. Como consecuencia del empujón el conductor que se había bajado del vehículo perdió el equilibrio y se fue para atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo. El agresor huía del lugar.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía el primer aviso a las 22.04 horas del jueves, aunque según explicaban desde el propio servicio la llamada que se recogía era porque había un hombre tendido en el suelo, no se mencionaba que hubiera sufrido una agresión. Inmediatamente, los servicios de emergencia acudieron al lugar, así como la Policía Nacional y la Policía Local. En el lugar, los servicios sanitarios atendieron al hombre agredido, que fue evacuado de forma inmediata al Hospital Universitario de Burgos, donde fue ingresado en la UCI en estado muy grave.

Ya en el lugar, la Policía Nacional empezaba las primeras investigaciones para saber, en primera instancia, qué es lo que había sucedido a través de testimonios de posibles testigos de lo sucedido.

Además, los agentes que se han hecho cargo de la investigación también estaban realizando gestiones para recabar más información a través de posibles imágenes de cámaras del entorno que permitan arrojar más datos sobre los hechos y poder identificar al autor de la agresión que ha provocado que otra persona esté ingresada en el hospital. Las investigaciones de la Policía daban sus frutos con la detención del agresor por la tarde. El detenido se encuentra en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Burgos a la espera de su puesta a disposición judicial.

La noticia de la fatal discusión de tráfico era tema de conversación en el barrio de Vadillos, donde todas las personas preguntadas por este periódico sabían lo que había pasado la noche anterior y todas conocen a la víctima de la agresión, una persona del barrio de toda la vida y «muy querido», como explicaba a este periódico uno de los responsables de una tienda en la calle Rey Don Pedro, ubicada muy cerca de donde se produjo la agresión. Una vecina de un portal cercano también conoce al agredido.

También lo conocen en el establecimiento hostelero que hay junto al lugar donde se produjo el incidente. Una de las responsables de este establecimiento hostelero, al que suele ir la víctima, había oído lo que pasó pero no vio nada porque el jueves estaba cerrado por descanso semanal.