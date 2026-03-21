Un herido en Burgos al chocar una moto y un turismo

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Un varón de 54 años resultó herido hoy tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Teresa Jornet, junto al puente Vela Zanetti, en la capital burgalesa, según informaron fuentes del 112 de Castilla y León.

La sala de emergencias del 1-1-2 recibió un llamada a las 16.06 que alertaba del incidente, en principio sin heridos. Se dio aviso entonces a la Policía Local de Burgos, que posteriormente solicitó asistencia para el motorista, que había sufrido un desmayo. Se notificó lo ocurrido a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia al lugar, y se avisó al Cuerpo Nacional de Policía.